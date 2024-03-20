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    Впервые в России. В Оренбурге арестовали двух сотрудников гей-бара* по делу об экстремизме

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    Центральный районный суд Оренбурга арестовал арт-директора и администратора гей-бара* Pose, их обвиняют в организации деятельности экстремистской организации — часть 1 статьи 282.2 УК РФ, сообщает 20 марта Telegram-канал суда.

    Суд удовлетворил ходатайства следствия и постановил заключить под стражу двух обвиняемых до 18 мая 2024 года. Решение суда еще не вступило в законную силу. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, за исключением оглашения постановления суда.

    Из релиза суда известно, что обвиняемые — «лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией», которые «действовали группой лиц по предварительному сговору» с другими гражданами, которые также поддерживают взгляды запрещенного Верховным судом «международного общественного объединения ЛГБТ*», работали в баре.

    По версии следствия, администратор бара подбирал персонал, контролировала качество обслуживания посетителей, утверждала программы выступлений и снимала фото и видео мероприятий, «пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения». Арт-директор бара осуществлял подбор травести-артистов, проводил с ними собрания и «пропагандировал среди посетителей бара и в мобильном приложении Telegram нетрадиционные сексуальные отношения».

    Первыми обратили внимание на работу бара активисты из «Русской общины Оренбурга», затем в заведение пришли с рейдом силовики. Мероприятие сопровождалось активной съемкой. Судя по опубликованным кадрам, кто-то оказался уткнут лицом в пол, другие стояли с поднятыми вверх руками. Проводивший рейд силовик советовал «по-хорошему» подойти к сцене посетителям, которым еще не исполнилось 18 лет.

    Накануне стало известно о возбуждении первого уголовного дела после признания экстремистским движения ЛГБТ.

    *30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

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    Гей-клубЛГБТЭкстремизм
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    Комментарии 20

    Гость20 Мар 2024 в 18:50
    "экстремизм" — какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооружённых формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон.
    Ну вот, все сходится это все про Васильевича, или он также гей?
    +1−0
    Гость20 Мар 2024 в 18:49
    "арестовали по делу об экстремизме", а можно детальней, в чем этот экстремизм проявлялся?
    А то термин "экстремизм" как то не очень подходит к работникам гей-бара, или подходит?!
    "экстремизм" — какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооружённых формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон.
    +1−0
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