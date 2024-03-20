Впервые в России. В Оренбурге арестовали двух сотрудников гей-бара* по делу об экстремизме

Центральный районный суд Оренбурга арестовал арт-директора и администратора гей-бара* Pose, их обвиняют в организации деятельности экстремистской организации — часть 1 статьи 282.2 УК РФ, сообщает 20 марта Telegram-канал суда.

Суд удовлетворил ходатайства следствия и постановил заключить под стражу двух обвиняемых до 18 мая 2024 года. Решение суда еще не вступило в законную силу. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, за исключением оглашения постановления суда.

Из релиза суда известно, что обвиняемые — «лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией», которые «действовали группой лиц по предварительному сговору» с другими гражданами, которые также поддерживают взгляды запрещенного Верховным судом «международного общественного объединения ЛГБТ*», работали в баре.