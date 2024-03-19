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    В Оренбурге возбудили первое в РФ уголовное дело после признания экстремистским движения ЛГБТ*

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    15 комментариев

    В отношении оренбургского клуба «Поза» возбудили первое в России уголовное дело после признания экстремистским движения ЛГБТ*. Об этом 18 марта сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

    По данным издания, следователи подозревают заведение в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК (организация и участие в деятельности экстремистской организации). Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы.

    Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале писала, что клуб «Поза» привлек внимание активистов из Оренбурга и подчеркнула, что уголовное дело возбудили впервые после признания движения экстремистским.

    В начале марта Telegram-канал «Русская община» утверждал, что сотрудники полиции провели в клубе «Поза» «оперативно-разыскные мероприятия на предмет пропаганды ЛГБТ*».

    *30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

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    Комментарии 15

    Гость19 Мар 2024 в 01:05
    Теперь Филя и Максик не поедут в Оренбург☝️
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 01:05
    У володина сжались булки.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 01:00
    Приколюня, в контакте и одноклассниках до сих пор можно целиком посмотреть Горбатую Гору (и стать геем)
    +0−0
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