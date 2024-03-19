В Оренбурге возбудили первое в РФ уголовное дело после признания экстремистским движения ЛГБТ*

В отношении оренбургского клуба «Поза» возбудили первое в России уголовное дело после признания экстремистским движения ЛГБТ*. Об этом 18 марта сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, следователи подозревают заведение в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК (организация и участие в деятельности экстремистской организации). Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале писала, что клуб «Поза» привлек внимание активистов из Оренбурга и подчеркнула, что уголовное дело возбудили впервые после признания движения экстремистским.