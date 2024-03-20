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    Уворачиваясь от фрагмента чужой машины, водитель на КАД устроил «шоу»

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    10 комментариев

    Легковая машина врезалась в отбойник на КАД между Дачным проспектом и Таллинским шоссе утром 20 марта.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло около 8:40 на 77-м километре внутреннего кольца. От какой-то машины отлетела деталь, ехавший следом водитель, видимо, уворачивался и потерял управление. Его автомобиль занесло, он столкнулся с барьерным ограждением. Информации о пострадавших нет.

    «Испугался отлетевшего от другой машины колпака от колеса», — рассказывают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».

    Подобные инциденты случаются на КАД. Внезапной помехой может стать мусор, строительные блоки, картошка и даже стоящее посреди дороги кресло. Несколько раз удивленные автомобилисты встречали на магистрали туалетную кабинку. В 2018 году «Газель» прокатилась на прилетевшем ей под колеса металлическом тазу. В апреле 2022 года несколько машин попали под «град» в виде мусора и утеплителя. Год назад на видео попал полёт трубы.

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    Комментарии 10

    AGP20 Мар 2024 в 14:06
    Фъ, а какое шоу устроил водитель? ДТП это шоу?
    +1−1
    sektor720 Мар 2024 в 13:51
    У меня в айфоне тоже такая же горизонтальная полоса когда фото делаешь. Чтобы видно было- завален ли горизонт.
    Бесит жутко😂
    А этот еще и ездит с ней.
    +1−2
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