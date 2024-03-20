Уворачиваясь от фрагмента чужой машины, водитель на КАД устроил «шоу»

Легковая машина врезалась в отбойник на КАД между Дачным проспектом и Таллинским шоссе утром 20 марта.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло около 8:40 на 77-м километре внутреннего кольца. От какой-то машины отлетела деталь, ехавший следом водитель, видимо, уворачивался и потерял управление. Его автомобиль занесло, он столкнулся с барьерным ограждением. Информации о пострадавших нет.
«Испугался отлетевшего от другой машины колпака от колеса», — рассказывают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».
Подобные инциденты случаются на КАД. Внезапной помехой может стать мусор, строительные блоки, картошка и даже стоящее посреди дороги кресло. Несколько раз удивленные автомобилисты встречали на магистрали туалетную кабинку. В 2018 году «Газель» прокатилась на прилетевшем ей под колеса металлическом тазу. В апреле 2022 года несколько машин попали под «град» в виде мусора и утеплителя. Год назад на видео попал полёт трубы.