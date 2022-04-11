Мусоровоз устроил «град» на КАД, из-за упавшего на дорогу рулона произошло ДТП

В Петербурге 11 апреля пока без дождей, но на КАД замечены обильные «осадки» в виде мусора и утеплителя. Под «град» попали несколько машин.



Очевидцы публикуют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» сразу два видео. На одном — грузовик, из кузова которого высыпается мусор. Картонки, пакеты, фрагменты упаковки летят в ветровые стёкла машин.

