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    Мусоровоз устроил «град» на КАД, из-за упавшего на дорогу рулона произошло ДТП

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    В Петербурге 11 апреля пока без дождей, но на КАД замечены обильные «осадки» в виде мусора и утеплителя. Под «град» попали несколько машин.

    Очевидцы публикуют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» сразу два видео. На одном — грузовик, из кузова которого высыпается мусор. Картонки, пакеты, фрагменты упаковки летят в ветровые стёкла машин.

    На втором видео — авария, случившаяся из-за выпавшего на дорогу рулона утеплителя. По словам очевидца Олега, на внутреннем кольце перед съездом на Косыгина водитель «Рено Сандеро» в левом ряду, пытаясь избежать столкновения, «перетормозил и задел отбойник». В комментариях добавляют, что ехавший перед ним автомобиль резко затормозил. «Водителю «Мерседеса» особое спасибо! Успел отработать моё смещение. Все целы», — пишет Олег.

    В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что информации о происшествии пока не поступало. Однако данные передали подрядчику, чтобы он убрал рулон с дороги.

    Что касается летающего мусора, в управлении отметили, что надеются на привлечение нарушителя к ответственности. «Дорожные службы не контролируют соблюдение правил перевозки ТБО. Этим должны заниматься специальные надзорные органы, — пояснили в пресс-службе. — Но в данном случае правила явно нарушаются. Будем надеяться, что на этот инцидент обратят внимание как раз специалисты контрольно-надзорных органов, которые смогут затем привлечь виновных к ответственности».

    <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_16562066" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Потерянный груз на КАД не такая уж редкость. Это бывает мусор, строительные блоки и даже картошка. В январе 2018 года на кольцевой засняли стоящее посреди дороги кресло. Несколько раз удивленные автомобилисты встречали стоящую посреди КАД туалетную кабинку. А в марте 2018-го «ГАЗель» прокатилась на прилетевшем ей под колеса металлическом тазу.

    Еще один примечательный случай произошел в 2017 году на ЗСД. Тогда мотоциклист на ходу потерял 12 миллионов рублей. Деньги рассыпались по проезжей части. Часть суммы владельцу позднее вернули.

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