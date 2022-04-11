Мусоровоз устроил «град» на КАД, из-за упавшего на дорогу рулона произошло ДТП

В Петербурге 11 апреля пока без дождей, но на КАД замечены обильные «осадки» в виде мусора и утеплителя. Под «град» попали несколько машин.
Очевидцы публикуют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» сразу два видео. На одном — грузовик, из кузова которого высыпается мусор. Картонки, пакеты, фрагменты упаковки летят в ветровые стёкла машин.
На втором видео — авария, случившаяся из-за выпавшего на дорогу рулона утеплителя. По словам очевидца Олега, на внутреннем кольце перед съездом на Косыгина водитель «Рено Сандеро» в левом ряду, пытаясь избежать столкновения, «перетормозил и задел отбойник». В комментариях добавляют, что ехавший перед ним автомобиль резко затормозил. «Водителю «Мерседеса» особое спасибо! Успел отработать моё смещение. Все целы», — пишет Олег.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что информации о происшествии пока не поступало. Однако данные передали подрядчику, чтобы он убрал рулон с дороги.
Что касается летающего мусора, в управлении отметили, что надеются на привлечение нарушителя к ответственности. «Дорожные службы не контролируют соблюдение правил перевозки ТБО. Этим должны заниматься специальные надзорные органы, — пояснили в пресс-службе. — Но в данном случае правила явно нарушаются. Будем надеяться, что на этот инцидент обратят внимание как раз специалисты контрольно-надзорных органов, которые смогут затем привлечь виновных к ответственности».