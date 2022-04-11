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    Тепло в Петербурге набирает обороты, но циклон может сказать «фи»

    Солнце снова с нами сегодня и в ближайшие дни. По ночам всё ещё холодно, около нуля, а днём до 10 градусов. В вопросе осадков синоптики расходятся.

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    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 апреля в Петербурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Воздух днём прогреется до плюс 8–10 градусов.

    Синоптическую ситуацию в регионе формирует периферия циклонического вихря, центр которого переместится на север Кольского полуострова, что угрожает осадками, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    «В такой ситуации ожидается облачная, с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха +8…+10 градусов, по области +7…+12 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы», — пишет Леус.

    12 и 13 апреля, по данным СЗ УГМС, также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В ночь на вторник может быть до минус 2, а днём снова до плюс 10 градусов.

    Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»

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    Комментарии (1)

    NoName1234
    Какой циклон? Вы чего курили там?
    Лето скоро уже
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