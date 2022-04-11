Тепло в Петербурге набирает обороты, но циклон может сказать «фи»

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 апреля в Петербурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Воздух днём прогреется до плюс 8–10 градусов.



Синоптическую ситуацию в регионе формирует периферия циклонического вихря, центр которого переместится на север Кольского полуострова, что угрожает осадками, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



«В такой ситуации ожидается облачная, с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха +8…+10 градусов, по области +7…+12 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы», — пишет Леус.

