С Международным комитетом Красного Креста около 130 тысяч раз связывались семьи пропавших без вести в зоне СВО из 47 стран. Ежемесячно комитет получает около тысячи запросов о поиске людей, пропавших без вести в связи с конфликтом на Украине, — в основном они касаются военнослужащих. Об этом сообщил глава отдела обработки данных при бюро по вопросам, связанным с этим конфликтом, центрального агентства по розыску МККК Жером Кассу в интервью РИА Новости, опубликованном 20 марта.

«Как только семьи узнают что-то, они спонтанно звонят или отправляют электронные письма, чтобы сообщить нам об этом. Таким образом, мы обрабатываем огромное количество информации, чего очень давно не видели в МККК», — рассказал Кассу.



Люди часто хотят просто поделиться информацией, потому что «узнали кого-то на видео, поговорили с братом по оружию пропавшего без вести», и эти данные надо проверять.



Данные о пропавших без вести в основном регистрируются в МККК через так называемые запросы на поиск, которые семьи заполняют совместно с членами Красного Креста или Красного Полумесяца в 47 странах.

«Эти данные в основном у нас используются, чтобы проверить, знаем ли мы уже этих людей, потому что семья ранее обращалась, или потому что власти уже передали нам информацию об этом пропавшем, или потому что это имя фигурирует непосредственно в списках военнопленных», — подчеркнул Кассу.



«Во многих случаях, судя по информации, сообщенной семьями, есть основания предполагать, что разыскиваемые военнослужащие погибли, отсюда и вся проблема исследовательской работы», — отметил Кассу.

По его словам, комитет получает от властей России и Украины списки, содержащие по несколько сотен имен, и для ускорения работы используется алгоритм, который определяет потенциальные совпадения по имени и дате рождения. А затем уже сотрудник лично проверяет имена одно за другим, «чтобы подтвердить, что это один и тот же человек».



По иностранцам из третьих стран поступает мало обращений, но в целом вопрос гражданства в этом конфликте является сложным. Поначалу в этом было трудно разобраться: например, некоторые по этнической принадлежности русские, но паспорт у них украинский.

«Таким образом, гражданство — это не тот критерий, на который мы обращаем внимание. Для нас, особенно для военных, самое важное — это какой стране они служат», — отметил Кассу.

Подавляющее большинство пропавших без вести, предположительно, выжили и попали в плен. Теперь они «защищены от исчезновений».



«Подавляющее большинство из 8200 семей, которые получили информацию о своих родственниках с начала конфликта, узнали, что те — военнопленные», — сказал Кассу.

«Помимо хороших новостей о том, что эти люди, предположительно, живы, они защищены, потому что с того момента, как эти люди зарегистрированы в нашей системе, мы их больше не бросаем, мы следим за ними до их освобождения», — добавил он.

«Если мы потеряем их из виду, мы обратимся к властям, чтобы найти их. Мы никогда не закроем дело военнопленного, о котором у нас не было бы новостей», — подчеркнул он.



В марте 2022 года в Женеве МККК открыл бюро центрального агентства по розыску в связи с конфликтом между Россией и Украиной. Бюро выступает нейтральным посредником между сторонами конфликта. Оно собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе военных и гражданских лиц, пропавших без вести или разлученных с семьями. До конца 2023 года в Женеве находился колл-центр, который информировал семьи, но теперь этим занимаются только офисы МККК в Москве и Киеве. В офисе бюро работают около 60 сотрудников из 26 стран, 28 из которых занимаются обработкой информации и данных.

