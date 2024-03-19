В Кронштадте отметили День моряка-подводника

Праздничные мероприятия в честь Дня моряка-подводника 19 марта прошли в Музее Военно-морской славы России в Кронштадте.
Как рассказали в пресс-службе кластера «Остров фортов», частью которого является музей, празднование началось с церемонии награждения военнослужащих государственными наградами, а затем экипажам подводных лодок вручили корабельные чаши как символ чести и боевого братства среди моряков.
«Сегодня вас чествуют в значимом для всех подводников месте — музее Военно-морской славы, у легендарной атомной подводной лодки «К-3» «Ленинский комсомол», в городе Кронштадте, который на протяжении более 300 лет неразрывно связан с историей Военно-морского флота России», — приветствовал всех врио главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации Александр Моисеев.
От имени губернатора Санкт-Петербурга и правительства города моряков поздравила вице-губернатор Наталья Чечина.
«Тема подводного флота занимает важное место в повестке туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», создаваемого по поручению президента Российской Федерации, — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. — Подводные силы ВМФ на протяжении всей своей истории неизменно воплощали самые прогрессивные научно-технические достижения нашей страны, а моряки-подводники всегда отличались высочайшей квалификацией, образцовыми личными и профессиональными качествами. Мы стремимся рассказывать подрастающему поколению о людях и технологиях на флоте, содействовать выбору молодежью морских профессий и тем самым вносить вклад в развитие кадрового потенциала ВМФ России».
Ярким символом миссии, которую выполняют моряки-подводники России, стала первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», которая в настоящее время занимает центральное место в экспозиции Музея Военно-морской славы России. Это единственный в мире стометровый атомоход, выставленный на суше в крытом помещении, внутри лодки — интерактивная экспозиция, посвященная атомному подводному флоту. О подводном флоте рассказывается и в основной экспозиции музея, а также в исторический зонах парка «Острова фортов».