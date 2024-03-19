    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, ю-з

    768мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.22eur100.1

    В Кронштадте отметили День моряка-подводника

    341
    обсудить

    Праздничные мероприятия в честь Дня моряка-подводника 19 марта прошли в Музее Военно-морской славы России в Кронштадте.

    Как рассказали в пресс-службе кластера «Остров фортов», частью которого является музей, празднование началось с церемонии награждения военнослужащих государственными наградами, а затем экипажам подводных лодок вручили корабельные чаши как символ чести и боевого братства среди моряков.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Сегодня вас чествуют в значимом для всех подводников месте — музее Военно-морской славы, у легендарной атомной подводной лодки «К-3» «Ленинский комсомол», в городе Кронштадте, который на протяжении более 300 лет неразрывно связан с историей Военно-морского флота России», — приветствовал всех врио главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации Александр Моисеев.

    От имени губернатора Санкт-Петербурга и правительства города моряков поздравила вице-губернатор Наталья Чечина.

    «Тема подводного флота занимает важное место в повестке туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», создаваемого по поручению президента Российской Федерации, — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. — Подводные силы ВМФ на протяжении всей своей истории неизменно воплощали самые прогрессивные научно-технические достижения нашей страны, а моряки-подводники всегда отличались высочайшей квалификацией, образцовыми личными и профессиональными качествами. Мы стремимся рассказывать подрастающему поколению о людях и технологиях на флоте, содействовать выбору молодежью морских профессий и тем самым вносить вклад в развитие кадрового потенциала ВМФ России».

    Ярким символом миссии, которую выполняют моряки-подводники России, стала первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», которая в настоящее время занимает центральное место в экспозиции Музея Военно-морской славы России. Это единственный в мире стометровый атомоход, выставленный на суше в крытом помещении, внутри лодки — интерактивная экспозиция, посвященная атомному подводному флоту. О подводном флоте рассказывается и в основной экспозиции музея, а также в исторический зонах парка «Острова фортов».

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close