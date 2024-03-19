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    «Люди знают, что им идут на помощь». Дополнительные силы МЧС направят на рудник «Пионер», где завалило шахтеров

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    Направить дополнительные силы на золотой рудник «Пионер» в Зейском районе Амурской области поручил глава МЧС России Александр Куренков. Об этом 19 марта сообщает официальный ТГ-канал чрезвычайного ведомства.

    МЧС России

    Напомним, в Амурской области введен региональный режим ЧС после обвала породы на руднике «Пионер». Под завалами находятся 13 человек. В поисково-спасательной операции участвуют горноспасатели МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска — всего 114 сотрудников и 45 единиц техники.

    Ход спасательных работ обсудили на оперативном совещании под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

    «Люди, находящиеся за завалом, знают, что им идут на помощь. <...> В среднем удается проходить 100–200 метров за два часа», — рассказал глава МЧС Александр Куренков. Он отметил, что грунт «местами жидкообразный», что осложняет работу, как и наличие крупных камней.

    На помощь следуют спасатели из Приморья. Вертолеты и самолеты готовы к перевозке насосных систем для откачки грязи, отмечено в сообщении.

    Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин заслушал доклады по ситуации с обвалом на руднике «Пионер». Президент дал указание принять все возможные меры для спасения шахтеров.

    Прокуратурой Амурской области организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

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