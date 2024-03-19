«Люди знают, что им идут на помощь». Дополнительные силы МЧС направят на рудник «Пионер», где завалило шахтеров

Направить дополнительные силы на золотой рудник «Пионер» в Зейском районе Амурской области поручил глава МЧС России Александр Куренков. Об этом 19 марта сообщает официальный ТГ-канал чрезвычайного ведомства.
МЧС России
Напомним, в Амурской области введен региональный режим ЧС после обвала породы на руднике «Пионер». Под завалами находятся
Ход спасательных работ обсудили на оперативном совещании под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
«Люди, находящиеся за завалом, знают, что им идут на помощь. <...> В среднем удается проходить
На помощь следуют спасатели из Приморья. Вертолеты и самолеты готовы к перевозке насосных систем для откачки грязи, отмечено в сообщении.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин заслушал доклады по ситуации с обвалом на руднике «Пионер». Президент дал указание принять все возможные меры для спасения шахтеров.
Прокуратурой Амурской области организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Следственным органом возбуждено уголовное дело по