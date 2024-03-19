Спасатели продолжают пробиваться к заблокированным в золотом руднике «Пионер» шахтерам

В Амурской области горноспасатели продолжают пробиваться к шахтерам, заблокированным на золотом руднике «Пионер» в Зейском районе. Там под завалами уже почти сутки находятся, предположительно, 13 человек.
МЧС России
МЧС России
«Вывезено порядка 3 000 кубических метров грунта из транспортного уклона. На месте работают 80 специалистов и 14 единиц подземной и погрузочной спецтехники», — сообщает региональное управление МЧС.
Минувшей ночью на рудник прибыли спасатели из Хабаровского края, затем группа из Приморского края.
Доклады главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова по ситуации с обвалом на руднике «Пионер» заслушал президент России Владимир Путин. Об этом 19 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент дал указания принять <...> все возможные меры для спасения шахтеров», — цитирует слова Пескова ТАСС.
Накануне сообщалось, что, по предварительным данным прокуратуры, под завалом находятся 15 человек. Ранее говорили сначала о десяти, затем о тринадцати заблокированных в штреке шахтерах.
Прокуратурой Амурской области организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).
Комбинат «Пионер» в Амурской области — это одно из крупнейших в РФ золотодобывающих предприятий, принадлежит ГК «Петропавловск».