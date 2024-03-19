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    Спасатели продолжают пробиваться к заблокированным в золотом руднике «Пионер» шахтерам

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    3 комментария

    В Амурской области горноспасатели продолжают пробиваться к шахтерам, заблокированным на золотом руднике «Пионер» в Зейском районе. Там под завалами уже почти сутки находятся, предположительно, 13 человек.

    МЧС России

    МЧС России

    «Вывезено порядка 3 000 кубических метров грунта из транспортного уклона. На месте работают 80 специалистов и 14 единиц подземной и погрузочной спецтехники», — сообщает региональное управление МЧС.

    Минувшей ночью на рудник прибыли спасатели из Хабаровского края, затем группа из Приморского края.

    Доклады главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова по ситуации с обвалом на руднике «Пионер» заслушал президент России Владимир Путин. Об этом 19 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент дал указания принять <...> все возможные меры для спасения шахтеров», — цитирует слова Пескова ТАСС.

    Накануне сообщалось, что, по предварительным данным прокуратуры, под завалом находятся 15 человек. Ранее говорили сначала о десяти, затем о тринадцати заблокированных в штреке шахтерах.

    Прокуратурой Амурской области организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

    Комбинат «Пионер» в Амурской области — это одно из крупнейших в РФ золотодобывающих предприятий, принадлежит ГК «Петропавловск».

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    Комментарии 3

    Гость19 Мар 2024 в 14:01
    Молимся за всех,пусть будут живы,пусть спасут побыстрее
    +2−0
    triton197719 Мар 2024 в 13:58
    Нарушения техники безопасности, которая в любом "горном деле" имеет определяющее значение?
    +1−0
    Гость19 Мар 2024 в 13:56
    Хорошо, что дал указание спасать. Не зря выбрали
    +1−0
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