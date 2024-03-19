Жителя Ленобласти, напавшего с ножом на полицейского, отправили в СИЗО. Раненый сотрудник — все еще в реанимации

Жителю Ленобласти, напавшему с ножом на сотрудника полиции, избрали меру пресечения. Он будет под стражей.



Как сообщили «Фонтанке» в прокуратуре Ленобласти 19 марта, прокурор поддержал ходатайство следователя. Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца.



Все случилось вечером 17 марта в деревне Оржицы. Сотрудники полиции прибыли по сообщению о поджоге квартиры, а при попытке задержания 28-летнего местного жителя тот на них напал. Одного полицейского он бил кулаками по лицу и телу, второго — ранил ножом в голову. По данным 47news, раненый сотрудник до сих пор находится в реанимации. Он уже пришел в сознание, но его состояние остается стабильно тяжелым.