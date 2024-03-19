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    Жителя Ленобласти, напавшего с ножом на полицейского, отправили в СИЗО. Раненый сотрудник — все еще в реанимации

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    19 комментариев

    Жителю Ленобласти, напавшему с ножом на сотрудника полиции, избрали меру пресечения. Он будет под стражей.

    Как сообщили «Фонтанке» в прокуратуре Ленобласти 19 марта, прокурор поддержал ходатайство следователя. Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца.

    Все случилось вечером 17 марта в деревне Оржицы. Сотрудники полиции прибыли по сообщению о поджоге квартиры, а при попытке задержания 28-летнего местного жителя тот на них напал. Одного полицейского он бил кулаками по лицу и телу, второго — ранил ножом в голову. По данным 47news, раненый сотрудник до сих пор находится в реанимации. Он уже пришел в сознание, но его состояние остается стабильно тяжелым.

    Нападавшего поймали почти сразу. По данным прокуратуры, мужчину обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника полиции (статья 317 УК РФ).

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    Комментарии 19

    Гость19 Мар 2024 в 18:08
    Герой сво?
    +0−0
    Rozenkrantz19 Мар 2024 в 17:41
    где там Mafioza? она бы рассказала, что полицейские сами виноваты - нормальные полицейские не бродят где попало и не становятся жертвами человека с ножом
    +0−0
    26612634519 Мар 2024 в 17:24
    А все потому, что до сих пор, если стрельнешь в преступника без огнестрела, замучаешся отписываться ато еще и присядешь. Было бы как в Омерике, и хулиганы были бы поспокойнее.
    +1−0
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