Приехавших на сообщение о поджоге полицейских встретили кулаками и ножом в Оржицах

Житель Ленобласти напал на полицейских, приехавших на вызов в Ломоносовском районе: одного избил, другого ранил ножом. Задержали его спустя несколько часов.



Произошло все около десяти часов вечера 17 марта у дома 23 в деревне Оржицы, сообщает 18 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники полиции прибыли на сообщение о поджоге квартиры, и при попытке задержания 28-летнего местного жителя тот на них напал: одного бил кулаками по лицу и телу, второго ранил ножом в область головы. Обоих полицейских госпитализировали. По данным областной прокуратуры, состояние раненого тяжелое.