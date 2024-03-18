Приехавших на сообщение о поджоге полицейских встретили кулаками и ножом в Оржицах

Житель Ленобласти напал на полицейских, приехавших на вызов в Ломоносовском районе: одного избил, другого ранил ножом. Задержали его спустя несколько часов.
Произошло все около десяти часов вечера 17 марта у дома 23 в деревне Оржицы, сообщает 18 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники полиции прибыли на сообщение о поджоге квартиры, и при попытке задержания
Нападавший после произошедшего скрылся. Около 0:40 18 марта его задержал уже другой наряд полиции. Ловили его сотрудники уголовного розыска при поддержке спецполка полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти по
В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Следствие направило в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СК по Ленобласти. Ход расследования взяла на контроль прокуратура региона.