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    Прямое попадание. Под Белгородом погибли двое

    Приехавших на сообщение о поджоге полицейских встретили кулаками и ножом в Оржицах

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    20 комментариев

    Житель Ленобласти напал на полицейских, приехавших на вызов в Ломоносовском районе: одного избил, другого ранил ножом. Задержали его спустя несколько часов.

    Произошло все около десяти часов вечера 17 марта у дома 23 в деревне Оржицы, сообщает 18 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники полиции прибыли на сообщение о поджоге квартиры, и при попытке задержания 28-летнего местного жителя тот на них напал: одного бил кулаками по лицу и телу, второго ранил ножом в область головы. Обоих полицейских госпитализировали. По данным областной прокуратуры, состояние раненого тяжелое.

    Нападавший после произошедшего скрылся. Около 0:40 18 марта его задержал уже другой наряд полиции. Ловили его сотрудники уголовного розыска при поддержке спецполка полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти по ч. 2 ст. 318 УК РФ. По данным «Фонтанки», ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался.

    В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Следствие направило в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СК по Ленобласти. Ход расследования взяла на контроль прокуратура региона.

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    Комментарии 20

    Гость18 Мар 2024 в 14:06
    Пожарным проникнуть в квартиру не удалось. Хозяин заперся и не реагировал ни на звонки, ни на стук в дверь, при этом жег бумагу. Ситуация была угрожающей, и спасатели вызвали полицейских. Общаться с полицией поджигатель хотел еще меньше, чем с пожарными, и при появлении полицейских сиганул в окно. Падение с пятого этажа закончилось приземлением на козырек парадной, после которого у беглеца хватило сил спрыгнуть на землю и попытаться бежать.Когда сотрудники полиции догнали мужчину, он напал на них. В руках у него обнаружился строительный нож. Один из правоохранителей получил два ножевых ранения в голову, второй – несколько ударов кулаками по лицу и туловищу. Неадеквату удалось скрыться.
    Около 00:40 жителя Оржиц задержали у дома №25. Его пришлось отправить в больницу: после прыжка из окна у него обнаружили переломы.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 13:42
    Люди, что с вами случилось? Читая комментарии удивляешься злорадству и равнодушию, а если бы этот нарик убил кого-то из ваших близких? Сотрудники полиции такие же люди, у них тоже есть семьи, родители, дети. Они не супермены какие-нибудь, а также как и мы все подвержены разным обстоятельствам...
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 13:18
    Дорогие газетчики, а Вы почему-то не указали , что нападавший был пол солями и при попытке бегства выпрыгнул из окна пятого этажа. После этого ещё несколько часов бегал вокруг деревни
    +2−0
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