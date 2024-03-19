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    Путин поручил ФСБ выявлять предателей России и наказывать их

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    37 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ не забывать о предателях, которые совершили преступления против России. Об этом во вторник, 19 марта, глава государства заявил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности, передает ТАСС.

    «Не забывать, кто они такие, выявлять их поименно <...> Будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились», — сказал Путин.

    Этому направлению деятельности глава государства попросил уделять достаточно внимания. «Чтобы неповадно было никому», — добавил он.

    В ходе мероприятия президент РФ Владимир Путин обратил внимание на попытки прорыва на территорию страны диверсионно-террористических группировок.

    Попытка ВСУ прорваться в Россию произошла 14 марта у того же населенного пункта Козинка. По данным МО РФ, около 16:30 мск украинская диверсионная группа на двух вертолетах Ми-8 высадила десант из 30 человек в километре от российской границы. Группа выдвинулась в направлении Козинки, где зашла в несколько домов. Диверсантов обнаружили и блокировали военнослужащие ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ. Остатки ДРГ вышли на минное поле, где и были уничтожены. Общие потери ВСУ составили более 50 человек.

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    Комментарии 37

    Гость19 Мар 2024 в 15:48
    В Хезболлах предателей нет! Пригласите поделиться опытом. Встреча без охраны. Велком
    +0−0
    Арсений с Калининского19 Мар 2024 в 15:40
    Хорошо хоть мысли они пока читать не научились. Так что можно про себя радоваться их неудачам и тихо ждать того самого дня)
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 15:39
    Если взять Чубайса, потрясти вниз головой, он про этих ВДРУГ патриотов иного расскажет.
    +0−0
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