Путин поручил ФСБ выявлять предателей России и наказывать их

Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ не забывать о предателях, которые совершили преступления против России. Об этом во вторник, 19 марта, глава государства заявил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности, передает ТАСС.



«Не забывать, кто они такие, выявлять их поименно <...> Будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились», — сказал Путин.

Этому направлению деятельности глава государства попросил уделять достаточно внимания. «Чтобы неповадно было никому», — добавил он.



В ходе мероприятия президент РФ Владимир Путин обратил внимание на попытки прорыва на территорию страны диверсионно-террористических группировок.