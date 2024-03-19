Частичный режим открытого неба в Сочи вводить рано, считают в Минтрансе

Аэропорт Сочи попросил у Министерства транспорта разрешение ввести частичный режим открытого неба. Однако в Минтрансе считают, что такое решение преждевременно. Об этом сообщает 19 марта РИА Новости.



«Аэропорт Сочи действительно запросил для себя «открытое небо» и пятую свободу воздуха с ограничениями», — пояснили агентству в пресс-службе международного аэропорта. И подчеркнули, что это дало бы возможность иностранным компаниям совершать перелеты не только в страну регистрации, но и в третьи страны. В итоге это способствовало бы развитию туризма.

