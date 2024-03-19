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    Частичный режим открытого неба в Сочи вводить рано, считают в Минтрансе

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    5 комментариев

    Аэропорт Сочи попросил у Министерства транспорта разрешение ввести частичный режим открытого неба. Однако в Минтрансе считают, что такое решение преждевременно. Об этом сообщает 19 марта РИА Новости.

    «Аэропорт Сочи действительно запросил для себя «открытое небо» и пятую свободу воздуха с ограничениями», — пояснили агентству в пресс-службе международного аэропорта. И подчеркнули, что это дало бы возможность иностранным компаниям совершать перелеты не только в страну регистрации, но и в третьи страны. В итоге это способствовало бы развитию туризма.

    По мнению представителя Минтранса, вопрос развития воздушного сообщения с другими странами, несомненно, важен, но для России в приоритете внутренний туризм. Кроме того, такая мера может негативно сказаться на транспортной доступности данного направления для россиян.

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    Комментарии 5

    Йёхан19 Мар 2024 в 12:16
    "но для России в приоритете внутренний туризм.
    "
    Это мы уже поняли. Но иногда хочется и дикой экзотики посмотреть.
    +1−0
    Гость, не каменный.19 Мар 2024 в 12:13
    не увижу на чистых пляжах этих, папа 1 и 2. не пущять их к нам!
    +0−1
    Гость19 Мар 2024 в 12:00
    Странные обсуждения. С последними успехами аэропорты скоро в столице придётся наглухо закрывать.
    +2−0
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