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    Движение на КАД тормозит яркое ДТП

    Только выехали из пробки перед вантовым мостом — и ещё одна. Движение на КАД тормозит яркое ДТП

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    1 комментарий

    Две самые крупные пробки на КАД утром 19 марта образовались на подъездах к вантовому мосту с разных сторон. На внешнем кольце чуть дальше движение затрудняет ДТП.

    Фото: телеграм-канал «Мегаполис»
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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов утра поступила информация о ДТП на 52-м километре внешнего кольца, перед съездом на «Колу». Столкнулись две легковые машины, они заняли первую и вторую полосы. Никто не пострадал, движение затруднено.

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    Более серьёзной преградой является сегодня вантовый мост, где ремонтируют деформационный шов. Сейчас две полосы закрыты на 57-м километре внешнего кольца. Работы должны завершиться 30 марта. Пробка, по данным на 9:30, достигает примерно 7 км. Пробки на внутреннем кольце возникают здесь регулярно и без ДТП и ограничений движения.

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    Фото: телеграм-канал «Мегаполис»

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    Комментарии 1

    Гость19 Мар 2024 в 09:47
    Странная авария. в стоячую машину что-ли влетел?
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