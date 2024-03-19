Только выехали из пробки перед вантовым мостом — и ещё одна. Движение на КАД тормозит яркое ДТП

Две самые крупные пробки на КАД утром 19 марта образовались на подъездах к вантовому мосту с разных сторон. На внешнем кольце чуть дальше движение затрудняет ДТП.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов утра поступила информация о ДТП на 52-м километре внешнего кольца, перед съездом на «Колу». Столкнулись две легковые машины, они заняли первую и вторую полосы. Никто не пострадал, движение затруднено.
Более серьёзной преградой является сегодня вантовый мост, где ремонтируют деформационный шов. Сейчас две полосы закрыты на 57-м километре внешнего кольца. Работы должны завершиться 30 марта. Пробка, по данным на 9:30, достигает примерно 7 км. Пробки на внутреннем кольце возникают здесь регулярно и без ДТП и ограничений движения.