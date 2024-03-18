На вантовом мосту на КАД ремонтируют единственный шов, который не меняли с 2007 года

Дорожники приступили к ремонту на самом загруженном участке кольцевой автодороги Петербурга — вантовом мосту. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 18 марта рассказали подробнее, что делают, чтобы продлить срок службы самого старого деформационного шва.
На 57-м километре внешнего кольца ремонтируют деформационный шов. По словам ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела дорожных сооружений ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Дмитрия Рубежанского, это единственный шов, который не меняли с момента запуска движения по внешнему кольцу вантового моста в 2007 году. «Ремонт и замена изношенных металлических конструкций пока позволяют нам предотвратить дальнейшее разрушение этого шва и продлить срок его службы», — отметил он.
Работы стартовали 15 марта и по плану должны завершиться 30 марта. За две недели дорожникам предстоит частично заменить упруго-скользящие элементы шва и установить новые резиновые компенсаторы, благодаря которым транспорт проезжает шов плавно. Сейчас на участке ведутся сварочные работы и очистка элементов.
В связи с ремонтом на 57-м километре внешнего кольца перекрыты первая и вторая полосы, а скорость ограничена до 50 км/ч. По данным «Яндекс.Пробок», в настоящее время на вантовом мосту наблюдаются пробки в обе стороны. На внешнем кольце затор тянется около 5 километров, на внутреннем — чуть больше. Водителей просят соблюдать требования временных знаков и не пытаться объехать пробку по полосе безопасности.