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    В Амурской области спасатели пробираются к заваленным в шахте людям по вентиляционному уклону

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    В Амурской области горноспасатели МЧС России направлены для поисково-спасательных работ на шахте в Зейском районе, сообщает 18 марта региональное управление чрезвычайного ведомства.

    Всего на место следуют 25 специалистов и четыре единицы техники МЧС России.

    «По вентиляционному уклону направлена группа спасателей разреза. Восстанавливается связь, проводится механизированная расчистка транспортного уклона», — сказано в сообщении.

    По предварительным данным прокуратуры, под завалом находятся 15 человек. Ранее сообщалось сначала о десяти, затем о тринадцати заблокированных в штреке шахтерах.

    На место происшествия для координации действий выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев. Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

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