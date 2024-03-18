В Амурской области спасатели пробираются к заваленным в шахте людям по вентиляционному уклону

В Амурской области горноспасатели МЧС России направлены для поисково-спасательных работ на шахте в Зейском районе, сообщает 18 марта региональное управление чрезвычайного ведомства.
Всего на место следуют 25 специалистов и четыре единицы техники МЧС России.
«По вентиляционному уклону направлена группа спасателей разреза. Восстанавливается связь, проводится механизированная расчистка транспортного уклона», — сказано в сообщении.
По предварительным данным прокуратуры, под завалом находятся 15 человек. Ранее сообщалось сначала о десяти, затем о тринадцати заблокированных в штреке шахтерах.
На место происшествия для координации действий выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев. Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности.