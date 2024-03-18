После сорвавшихся гастролей в России Кристина Орбакайте едет в тур по США и Канаде

После того как большая часть выступлений заслуженной артистки РФ Кристины Орбакайте была отменена в России, певица отправится в тур по Соединенным Штатам и Канаде. Об этом 18 марта Орбакайте рассказала в своих соцсетях.

Гастроли стартуют 18 сентября в Торонто, затем поп-звезда отправится в Ванкувер, оттуда — в Сиэтл. Также в списке городов Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майями, Филадельфия, Бостон и Нью-Йорк. Если ранее стало известно, что певица выступит в ресторан-баре, то в рамках осеннего тура по Северной Америке шоу The Best будет проходить в театрах, концерт-холлах и арт-центрах.