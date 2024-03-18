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    После сорвавшихся гастролей в России Кристина Орбакайте едет в тур по США и Канаде

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    87 комментариев

    После того как большая часть выступлений заслуженной артистки РФ Кристины Орбакайте была отменена в России, певица отправится в тур по Соединенным Штатам и Канаде. Об этом 18 марта Орбакайте рассказала в своих соцсетях.

    Гастроли стартуют 18 сентября в Торонто, затем поп-звезда отправится в Ванкувер, оттуда — в Сиэтл. Также в списке городов Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майями, Филадельфия, Бостон и Нью-Йорк. Если ранее стало известно, что певица выступит в ресторан-баре, то в рамках осеннего тура по Северной Америке шоу The Best будет проходить в театрах, концерт-холлах и арт-центрах.

    На данный момент билетов в продаже нет.

    Весной 2024 года Орбакайте должна была отправиться в тур с программой «На бис» по всей России, однако чем ближе была дата первого концерта, тем меньше в графике оставалось городов. В итоге артистка выступила только на сцене БКЗ «Октябрьский» в Петербурге и в баре в Москве.

    Задали тренд на «отмену» Кристины Орбакайте общественники организации ветеранов «Боевое братство» в Бурятии. Затем выступления один за другим сорвались в Красноярске, Иркутске, Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке.

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    Кристина ОрбакайтеГастролиСШАКанада
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    Комментарии 87

    Гость18 Мар 2024 в 14:00
    Если что, недовольных зрителей 1го ряда Орбакайте описает, а на втором будет видна радуга!
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 13:58
    Забавные золосы. Шлите себяшку из под Херсона, если успеете.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 13:39
    Наконец то жители Америки и Канады насладятся пением величайшей певицы всех времен и народов! Не все же россиянам страдать)
    +0−0
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