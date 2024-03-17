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    «Это основной показатель легитимности». В ГИК прокомментировали очереди у участков в полдень 17 марта

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    93 комментария

    Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин прокомментировал очереди на избирательных участках в полдень 17 марта, а также задержание журналиста «Фонтанки» Федора Данилова.

    «С первого дня голосования мы видим очень высокий интерес к выборам, это главные выборы страны. Для нас это очень важно, потому что явка — это основной показатель легитимности. Очень внимательно работают сотрудники правоохранительных органов, могут иметь место дополнительные осмотры определенных лиц», — рассказал Кузьмин.

    При этом он отметил, что иногда скопление людей может быть связано с празднованием Масленицы. Например, по его мнению, так можно трактовать видео с очередями у УИК № 547 Калининского района.

    В Петербурге полуденные очереди образовались на нескольких участках в разных районах города; часть их заметили корреспонденты, часть — читатели «Фонтанки». Ранее московская прокуратура предостерегала граждан от участия в акции, суть которой состоит в том, чтобы одновременно прийти на избирательные участки в 12:00 17 марта. «Поскольку данные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий, разъясняем, что за их совершение статьей 141 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность», — сообщало ведомство.

    Около полудня 17 марта рядом с УИК № 2182 на Невском проспекте был задержан журналист «Фонтанки» Федор Данилов, несмотря на то, что имел аккредитацию для освещения голосования. Председатель УИК Демид Кириллов подал на него заявление в полицию о хулиганстве: якобы Данилов матерился, размахивал руками и приставал к окружающим.

    «Мы внимательнейшим образом отработаем эту ситуацию с профильной ТИК. Третий день работы, комиссии устали, может быть, было недопонимание. Просим относиться с пониманием, членам УИК тяжело», — сказал Кузьмин.

    Он отметил, что инцидент с задержанием другого журналиста в Петербурге был и в первый день президентских выборов, 15 марта. По его словам, это произошло на УИК на Московском вокзале: «Было недопонимание, но консенсус был быстро достигнут».

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    Комментарии 93

    28087025617 Мар 2024 в 15:44
    "Поскольку данные незаконные действия могут...." - как это понимать? Придти на избирательный участок - незаконное действие? Сюр какой-то. Ну, да. Пинать ногой женщин в живот - действие законное.
    +1−0
    baddanZer17 Мар 2024 в 15:40
    Пришёл в аптеку купить зелёнки. Фармацевт на кассе загадочно подмигнула мне, сунула пять флаконов и прошептала "Мы и есть сопротивление! Ещё успеете до закрытия!" Денег не взяла.
    Больше не пойду в ту аптеку.
    +3−1
    Гость17 Мар 2024 в 15:37
    Главное, чтобы члены избирательных комиссий и избирком понимали, что им грози за фальсификацию выборов.
    +1−0
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