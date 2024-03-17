«Это основной показатель легитимности». В ГИК прокомментировали очереди у участков в полдень 17 марта

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин прокомментировал очереди на избирательных участках в полдень 17 марта, а также задержание журналиста «Фонтанки» Федора Данилова.
«С первого дня голосования мы видим очень высокий интерес к выборам, это главные выборы страны. Для нас это очень важно, потому что явка — это основной показатель легитимности. Очень внимательно работают сотрудники правоохранительных органов, могут иметь место дополнительные осмотры определенных лиц», — рассказал Кузьмин.
При этом он отметил, что иногда скопление людей может быть связано с празднованием Масленицы. Например, по его мнению, так можно трактовать видео с очередями у УИК
В Петербурге полуденные очереди образовались на нескольких участках в разных районах города; часть их заметили корреспонденты, часть — читатели «Фонтанки». Ранее московская прокуратура предостерегала граждан от участия в акции, суть которой состоит в том, чтобы одновременно прийти на избирательные участки в 12:00 17 марта. «Поскольку данные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий, разъясняем, что за их совершение
Около полудня 17 марта рядом с УИК
«Мы внимательнейшим образом отработаем эту ситуацию с профильной ТИК. Третий день работы, комиссии устали, может быть, было недопонимание. Просим относиться с пониманием, членам УИК тяжело», — сказал Кузьмин.
Он отметил, что инцидент с задержанием другого журналиста в Петербурге был и в первый день президентских выборов, 15 марта. По его словам, это произошло на УИК на Московском вокзале: «Было недопонимание, но консенсус был быстро достигнут».