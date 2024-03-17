«Это основной показатель легитимности». В ГИК прокомментировали очереди у участков в полдень 17 марта

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин прокомментировал очереди на избирательных участках в полдень 17 марта, а также задержание журналиста «Фонтанки» Федора Данилова.

«С первого дня голосования мы видим очень высокий интерес к выборам, это главные выборы страны. Для нас это очень важно, потому что явка — это основной показатель легитимности. Очень внимательно работают сотрудники правоохранительных органов, могут иметь место дополнительные осмотры определенных лиц», — рассказал Кузьмин.

При этом он отметил, что иногда скопление людей может быть связано с празднованием Масленицы. Например, по его мнению, так можно трактовать видео с очередями у УИК № 547 Калининского района.



В Петербурге полуденные очереди образовались на нескольких участках в разных районах города; часть их заметили корреспонденты, часть — читатели «Фонтанки». Ранее московская прокуратура предостерегала граждан от участия в акции, суть которой состоит в том, чтобы одновременно прийти на избирательные участки в 12:00 17 марта. «Поскольку данные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий, разъясняем, что за их совершение статьей 141 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность», — сообщало ведомство.

Около полудня 17 марта рядом с УИК № 2182 на Невском проспекте был задержан журналист «Фонтанки» Федор Данилов, несмотря на то, что имел аккредитацию для освещения голосования. Председатель УИК Демид Кириллов подал на него заявление в полицию о хулиганстве: якобы Данилов матерился, размахивал руками и приставал к окружающим.

«Мы внимательнейшим образом отработаем эту ситуацию с профильной ТИК. Третий день работы, комиссии устали, может быть, было недопонимание. Просим относиться с пониманием, членам УИК тяжело», — сказал Кузьмин.