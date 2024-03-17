Третий день голосования. На некоторых избирательных участках в Петербурге к полудню выстроились очереди

В Петербурге проходит третий день голосования на выборах президента. К ряду участков выросли очереди — аккурат к полудню.
Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», в частности, появилась очередь из избирателей к школе
На
«Фонтанка.ру»
Плотно было на участке 1619 на Введенской улице. Кроме того, читатели прислали видео от школы
В то же время на ряде участков, где побывали корреспонденты «Фонтанки», столпотворения не видно: на Сиреневом
Корреспонденты «Фонтанки» отмечают повышенные меры безопасности, людей досматривают особо тщательно, что тоже может отчасти сказываться на образовании очередей.
читатели «Фонтанки»
Ранее московская прокуратура предостерегала граждан от участия в акции, суть которой состоит в том, чтобы одновременно прийти на избирательные участки в 12:00 17 марта. «Поскольку данные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий, разъясняем, что за их совершение