Третий день голосования. На некоторых избирательных участках в Петербурге к полудню выстроились очереди

В Петербурге проходит третий день голосования на выборах президента. К ряду участков выросли очереди — аккурат к полудню.



Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», в частности, появилась очередь из избирателей к школе № 222 на Невском проспекте, где находится УИК 2182 . К ней не по своей воле визуально присоединились корреспондент «Фонтанки» и полицейские, которые забрали у него документы и не пропускали к участку, обрекая себя и его на обзор ситуации с одной точки. Позже корреспондента задержали по заявлению главы УИК, что он якобы нецензурно выражался и срывал избирательный процесс, хотя полицейские подошли к нему еще на улице.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На Энгельса, 115 , к. 2 тоже образовался затор из избирателей, которые единовременно пришли к участку. Внутрь запускают по 4–5 человек, постепенно очередь рассасывается.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка.ру»

Плотно было на участке 1619 на Введенской улице. Кроме того, читатели прислали видео от школы № 482 на Парнасе, где видно, что в полдень к ней выстроилась большая очередь, и с других адресов.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В то же время на ряде участков, где побывали корреспонденты «Фонтанки», столпотворения не видно: на Сиреневом бульваре, 8 , на Наличной, 44 . Известный блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков тоже опубликовал пост, в котором заявил, что в 12 часов действительно видел очередь, но не «сборища оппозиционеров».

Корреспонденты «Фонтанки» отмечают повышенные меры безопасности, людей досматривают особо тщательно, что тоже может отчасти сказываться на образовании очередей.

читатели «Фонтанки»

Ранее московская прокуратура предостерегала граждан от участия в акции, суть которой состоит в том, чтобы одновременно прийти на избирательные участки в 12:00 17 марта. «Поскольку данные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий, разъясняем, что за их совершение статьей 141 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность», — сообщало ведомство.

