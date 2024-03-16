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    В ДТП с участием такси в Петербурге пострадала женщина

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    9 комментариев

    В Адмиралтейском районе Петербурга, на пересечении улиц 2-й Красноармейской и Егорова, произошла авария с участием такси.

    Пожарные, сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб застали на месте происшествия две сильно поврежденные машины. Кадры с места аварии 15 марта публикует телеграм-канал «Мегаполис».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей «Рено Логан» (такси), под управлением водителя 1963 года рождения, и «Джили», под управлением мужчины 2003 г.р.. В результате столкновения травмы получила пассажирка такси — 23-летняя девушка. Она в больнице в тяжелом состоянии.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, как неадекватный водитель каршеринга собрал массовое ДТП на проспекте Науки.

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    Комментарии 9

    Гость16 Мар 2024 в 01:04
    Да уж, реально, 1,5 часа назад, иду такой, спокойно, вдруг, бетономешалка, уже опорожнившаяся, на набережную вылетает и, по газам, с явным превышением и, я такой думаю: зачем это ему? Ну и, сам себе отвечаю: чем больше ходок сделает, тем больше пообещали ему!..) И, вспомнил себя в 90-е..) Никакого законодательства, чисто - сделка! - Господи, а.. если кто-то с собачкой по набережной гуляет, а тут, вдруг, возьми и.. колесо лопни! В 90-е ведь, все худо-бедно понимали, что Катастрофа какая-то происходит, когда зарплату не выплачивают, а кушать что-то надо.. и, да, люди, как не крути, ответственнее были, хотя и наивные во многом, больше - в личном наивные..) - Не все! - Ладно, тех я не знаю, к тому ведь я, что сейчас намного хуже, не в моменте, а - если производную дальше брать! - Так ты на их лица посмотри! Это же не лица, это - трупы! - ? - Налей-ка себе, а то, что-то непонятливый ты сегодня какой-то!..) - Юмор Твой понял, да, реально зомби, раньше живее были..) За Здоровье пассажирки!..
    +0−1
    Гость16 Мар 2024 в 00:36
    "Global Hawk уже который день над чёрным морем круги нарезает...
    видать скоро будет что-то.

    хе-хе."

    Робин-гуд выбежал из леса и подбил орла.
    Король в ярости. Зол и бесится.
    Так будет, пока он не повесится.
    Убытки корона несёт. Кража!!!
    Король. Он это...
    Воров и жуликов терпеть не может.
    +0−1
    Гость16 Мар 2024 в 00:26
    Global Hawk уже который день над чёрным морем круги нарезает...
    видать скоро будет что-то.

    хе-хе.
    +0−1
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