В ДТП с участием такси в Петербурге пострадала женщина

В Адмиралтейском районе Петербурга, на пересечении улиц 2-й Красноармейской и Егорова, произошла авария с участием такси.
Пожарные, сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб застали на месте происшествия две сильно поврежденные машины. Кадры с места аварии 15 марта публикует телеграм-канал «Мегаполис».
По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей «Рено Логан» (такси), под управлением водителя 1963 года рождения, и «Джили», под управлением мужчины 2003 г.р.. В результате столкновения травмы получила пассажирка такси — 23-летняя девушка. Она в больнице в тяжелом состоянии.
Ранее «Фонтанка» писала о том, как неадекватный водитель каршеринга собрал массовое ДТП на проспекте Науки.