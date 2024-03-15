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    «Широкая Масленица» отправит холода в прошлое и познакомит с хаски

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    Фото: архив «Фонтанки»
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    «Широкая Масленица» в Парке им. Бабушкина в этом году получится очень семейной. 16 и 17 марта и дети, и взрослые наверняка найдут забаву себе по душе. В программе праздника бесплатные чаепития и дегустации, катания на лошадях, вождение хороводов, ледяная горка и русские забавы. (0+)

    Парк в Невском районе разделят на несколько условных зон. В одной из них будут ждать хаски, с которыми можно будет сфотографироваться абсолютно бесплатно, в другой установят большую сцену для выступления фольклорных коллективов. Среди традиционных масленичных конкурсов будут бег в мешках и перетягивание каната, метание копий и соревнование, кто быстрее доберётся до самого верха ледяного столба.

    Не обойдётся без важной составляющей Масленицы — «Ящика бед и неприятностей». Обо всем, что хотелось бы не брать с собой в весенние и летние месяцы, нужно написать на бумажке и опустить в ящик. Записки сожгут вместе с главным чучелом Масленицы.

    Вход свободный.

    Другие варианты празднования Масленицы — в нашем гиде.

    Фото: архив «Фонтанки»

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