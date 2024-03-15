Павловск встретит весну Масленицей с жар-птицами и парадом маленьких «масленичек»

Музей-заповедник «Павловск» устраивает сразу два дня больших гуляний в честь Масленицы. В субботу — 16 марта — акцент сделают на маленьких посетителях, а на воскресенье запланирован праздник для всех. (0+)



На детской Масленице будут игры и эстафеты, а главным событием станет парад кукол-масленичек. В парке напоминают, что кукла может быть сделана из всего, что есть под рукой, — из сена и веток, тряпочек и пуговиц, главное — заранее смастерить её дома и принести на парад. Дети покажут свои поделки друг другу и ведущим и узнают об истории традиций на Масленицу.

