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    Павловск встретит весну Масленицей с жар-птицами и парадом маленьких «масленичек»

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    Фото: ГМЗ «Павловск»
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    Музей-заповедник «Павловск» устраивает сразу два дня больших гуляний в честь Масленицы. В субботу — 16 марта — акцент сделают на маленьких посетителях, а на воскресенье запланирован праздник для всех. (0+)

    На детской Масленице будут игры и эстафеты, а главным событием станет парад кукол-масленичек. В парке напоминают, что кукла может быть сделана из всего, что есть под рукой, — из сена и веток, тряпочек и пуговиц, главное — заранее смастерить её дома и принести на парад. Дети покажут свои поделки друг другу и ведущим и узнают об истории традиций на Масленицу.

    Фото: ГМЗ «Павловск»
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    Масленичные переплясы и молодецкие состязания, мастер-классы и представления продлятся на следующий день. Апогеем гуляний станет огненное шоу и сжигание Масленицы как знак прощания с долгой зимой и приветствия долгожданной весны.

    Главное чучело в Павловске начали наряжать к празднику заранее: сотрудники из отдела культурных программ музея-заповедника придумали яркий дизайн платья с жар-птицами, символизирующими теплую весну и жаркое лето.

    Вход на праздник по билетам в парк.

    Другие варианты празднования Масленицы — в нашем гиде.

    Фото: ГМЗ «Павловск»
    Фото: ГМЗ «Павловск»

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    ПавловскМасленица
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