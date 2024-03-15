На Заячьем острове на Масленицу испекут огромный блин и отправятся в будущее

На Соборной площади в Петропавловской крепости в честь Масленицы появится портал «Из прошлого — в будущее». Перенестись во времена Древней Руси, а затем — в далёкое будущее горожанам помогут фотозона в виде футуристичного калейдоскопа и развлекательные точки, на которых всех желающих закружат в хороводах и научат печь блины по традиционным рецептам.
Все дни на Заячьем острове будут идти традиционные активности: гостей научат играть в «чудо-лестницу» и «деревянную пирамиду», предложат найти выход из 30-метрового лабиринта.
Главное празднование Масленицы продлится два дня — 16 и 17 марта. В воскресенье в 13:30 повара предложат гостям попробовать блин, который создадут профессиональные блинопеки по особому рецепту. Главная особенность угощения — его размер. Блин будет весить не меньше 500 килограммов. Ближе к вечеру, в 17:30, на берегу Кронверкского пролива разожгут костёр для сжигания чучела Масленицы.
Вход свободный, 0+
Другие варианты празднования Масленицы — в нашем гиде.