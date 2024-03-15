    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 4

    3 м/с, ю-з

    756мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.64eur100.26
    ТЕМА ДНЯ

    Бросила коктейль Молотова у школы в Петербурге

    На Заячьем острове на Масленицу испекут огромный блин и отправятся в будущее

    481
    обсудить
    Фото: Пресс-служба ГМИ СПб
    ПоделитьсяПоделиться

    На Соборной площади в Петропавловской крепости в честь Масленицы появится портал «Из прошлого — в будущее». Перенестись во времена Древней Руси, а затем — в далёкое будущее горожанам помогут фотозона в виде футуристичного калейдоскопа и развлекательные точки, на которых всех желающих закружат в хороводах и научат печь блины по традиционным рецептам.

    Все дни на Заячьем острове будут идти традиционные активности: гостей научат играть в «чудо-лестницу» и «деревянную пирамиду», предложат найти выход из 30-метрового лабиринта.

    Главное празднование Масленицы продлится два дня — 16 и 17 марта. В воскресенье в 13:30 повара предложат гостям попробовать блин, который создадут профессиональные блинопеки по особому рецепту. Главная особенность угощения — его размер. Блин будет весить не меньше 500 килограммов. Ближе к вечеру, в 17:30, на берегу Кронверкского пролива разожгут костёр для сжигания чучела Масленицы.

    Вход свободный, 0+

    Другие варианты празднования Масленицы — в нашем гиде.

    Фото: Пресс-служба ГМИ СПб

    По теме

    Куда сходить бесплатноМасленица
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close