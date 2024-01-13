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    Глава Пентагона Ллойд Остин остается в больнице: дата выписки неизвестна

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    Глава Пентагона Ллойд Остин остается на лечении в стационаре — у него диагностирован рак простаты. Когда он будет выписан, неизвестно. Об это 13 января сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер.

    «Госсекретарь по-прежнему находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, его состояние оценивается как хорошее», — сообщил Райдер (цитата по РИА Новости).

    По словам пресс-секретаря ведомства, Остин продолжает работать из больницы. В частности, у него есть доступ к безопасной связи и возможность общения с коллегами. Конкретной даты выписки главы Пентагона в данный момент нет.

    О том, что у главы Пентагона диагностирован рак простаты стало известно на этой неделе. В стационаре Остин находится с начала года. Администрацию США о проблемах со здоровьем Ллойд Остин предупредил не сразу, что спровоцировало скандал.

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    Комментарии 1

    Гость13 Янв 2024 в 22:17
    Лахта, срочно пишем.
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