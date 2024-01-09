CNN: у главы Пентагона диагностировали рак простаты

У главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты. Об этом во вторник, 9 января, сообщает CNN со ссылкой на Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где министр обороны США проходит лечение.

В больнице глава Пентагона оказался 1 января, спустя чуть более чем неделю после «плановой медицинской процедуры».



Рак у Ллойда Остина обнаружили в начале декабря — вскоре он перенес операцию под общим наркозом. «У него рак простаты был обнаружен на ранней стадии, и прогноз отличный», — говорится в заявлении медцентра.



О проблемах со здоровьем главы Пентагона не сразу проинформировали администрацию США.

