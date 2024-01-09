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    CNN: у главы Пентагона диагностировали рак простаты

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    У главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты. Об этом во вторник, 9 января, сообщает CNN со ссылкой на Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где министр обороны США проходит лечение.

    В больнице глава Пентагона оказался 1 января, спустя чуть более чем неделю после «плановой медицинской процедуры».

    Рак у Ллойда Остина обнаружили в начале декабря — вскоре он перенес операцию под общим наркозом. «У него рак простаты был обнаружен на ранней стадии, и прогноз отличный», — говорится в заявлении медцентра.

    О проблемах со здоровьем главы Пентагона не сразу проинформировали администрацию США.

    Министр обороны до сих пор находится в больнице, но уже, как утверждается, идет на поправку и приступил к выполнению своих обязанностей в полном объеме.

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    СШАПентагон
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