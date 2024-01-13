Дом на Васильевском острове больше недели живет с едва теплыми батареями

В квартирах дома на улице Беринга, 34, больше недели едва теплые батареи, в температура в квартирах колеблется в районе 13–15 градусов выше нуля. Об этом «Фонтанке» 13 января рассказала читательница Анна. Батареи работают в режиме «едва теплые» с 5 января, температура в квартирах колебалась исключительно из-за изменения погоды за окном, пояснила собеседница. «Было ещё даже хуже (холоднее 13 градусов. — Прим. ред. ) временами. Сейчас 16 [градусов]», — рассказала Анна. Такая ситуация, как минимум, во всех квартирах на первом этаже. Как обстоят дела у соседей выше, собеседница не узнавала.

Жильцы, по их словам, обращались в управляющую компанию — ЖКС № 1 Василеостровского района, однако безрезультатно. «Диспетчер просто зафиксировала информацию и бросила трубку. Потом мы перезвонили еще через какое-то время, собственно, чтобы сказать, что приходите замерять температуру. Сказали, что сейчас очень много обращений, снова бросили трубку — и все», — добавила петербурженка. В УК семья звонила ежедневно.



Кроме того, жильцы 5 января оставили и обращение на портале «Наш Санкт-Петербург». Решение пообещали вынести до 11 января, однако в настоящее время оно отсутствует, добавила Анна.



Согласно информации с портала, в числе последних жалоб, кроме отсутствия отопления, также отсутствие холодной и горячей воды в течение минимум трех дней. «Управляющая компания не реагирует», — добавил заявитель.



В Петербурге вал жалоб на холодные квартиры, батареи и лопнувшие трубы начался после перепада температур, когда сильные морозы сменились оттепелью.



Редакция направила запрос в ЖКС с просьбой прокомментировать ситуацию.

