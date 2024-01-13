«Всё сгорело». Пожар в Шушарах оставил часть работников Wildberries без телефонов

Часть персонала не успела забрать личные вещи и телефоны при эвакуации из загоревшегося складского комплекса Wildberries в Пушкинском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» 13 января на месте рассказал один из работников.



В субботу он работал на Московском шоссе, 153, в ночную смену, для него она была второй. По словам мужчины, к своим обязанностям приступил, оставив телефон на проходной как предписывает регламент. Забрать его и личные вещи не успел, как говорит, не единственный.



«Паспорт, телефон, вещи, ключи — сказали, что всё сгорело», — рассказал он фотокорреспонденту, греясь в автобусе.

