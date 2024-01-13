    Сейчас

    -14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -18

    2 м/с, ю-з

    761мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.13eur96.75

    «Всё сгорело». Пожар в Шушарах оставил часть работников Wildberries без телефонов

    1761
    9 комментариев

    Часть персонала не успела забрать личные вещи и телефоны при эвакуации из загоревшегося складского комплекса Wildberries в Пушкинском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» 13 января на месте рассказал один из работников.

    В субботу он работал на Московском шоссе, 153, в ночную смену, для него она была второй. По словам мужчины, к своим обязанностям приступил, оставив телефон на проходной как предписывает регламент. Забрать его и личные вещи не успел, как говорит, не единственный.

    «Паспорт, телефон, вещи, ключи — сказали, что всё сгорело», — рассказал он фотокорреспонденту, греясь в автобусе.

    В Wildberries сообщали, что всех сотрудников эвакуировали, для них была организована автобусная развозка.

    Склад в Шушарах тушат больше шести часов. Возгоранию присваивали максимальный, пятый, ранг сложности. Огонь удалось локализовать на площади в 70 тысяч квадратных метров, не позволив ему добраться до парковки грузового транспорта и расположенной поблизости электроподстанции.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Пожар
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 9

    Гость13 Янв 2024 в 14:20
    Карма для хозяйки?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close