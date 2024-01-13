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    Военные самолеты Польши и стран-союзниц подняты в небо из-за российской авиации

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    Оперативное командование вооруженных сил Польши 13 января сообщило об «активации польской и союзническей авиации» для обеспечения безопасности воздушного пространства страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-релиз польских вооруженных сил.

    По информации СМИ, польское командование связало принятые меры с нанесением ударов по территории Украины и «повышенной активностью дальней авиации РФ».

    В конце 2023 года польский генштаб заявлял о нарушении российской ракетой воздушного пространства страны.

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