Генштаб Польши: ракета, нарушившая польское воздушное пространство, позже его покинула

Начальник польского Генштаба ВС заявил, что ракета, нарушившая воздушное пространство Польши, позже его покинула. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает РИА Новости.

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Агентство отмечает, что польский Генштаб без доказательств заявил, что нарушившая воздушное пространство Польши ракета была российской.



О неопознанном объекте в небе над Польшей стало известно утром 29 декабря. По данным РИА Новости, НЛО сначала сопровождался силами противовоздушной обороны, а затем пропал с радаров. Напомним, утром в нескольких областях Украины прогремели взрывы. Четыре области остались без электричества.

