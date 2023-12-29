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    Генштаб Польши: ракета, нарушившая польское воздушное пространство, позже его покинула

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    Начальник польского Генштаба ВС заявил, что ракета, нарушившая воздушное пространство Польши, позже его покинула. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает РИА Новости.

    Новость дополняется.

    Агентство отмечает, что польский Генштаб без доказательств заявил, что нарушившая воздушное пространство Польши ракета была российской.

    О неопознанном объекте в небе над Польшей стало известно утром 29 декабря. По данным РИА Новости, НЛО сначала сопровождался силами противовоздушной обороны, а затем пропал с радаров. Напомним, утром в нескольких областях Украины прогремели взрывы. Четыре области остались без электричества.

    После произошедшего президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством.

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    Гость29 Дек 2023 в 17:13
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