«Кто теперь за меня будет мной?» В Омске отменили концерт Лолиты после обращения казаков

Концерт Лолиты 27 марта в Омской филармонии не будет проводиться, несмотря на то, что по городу расклеены афиши певицы. Об этом 12 января сообщает портал NGS55.RU со ссылкой на областной минкульт.
«Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет», — сообщили в пресс-службе министерства, уточнив, что договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются. Договоренность между организатором выступления и Омской филармонией об аренде концертного зала была только на словах, отметили там.
Однако продажа билетов продолжается через «Яндекс.Афишу» и «Кассы.ру», сообщают журналисты. Организатор концерта Лолиты в Омске не смог оперативно прокомментировать ситуацию.
Накануне омский Совет атаманов казачьего народа опубликовал обращение к министру культуры Юрию Трофимову с требованием отменить выступление поп-звезды после «осуждения» участников «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой.
В конце декабря Лолита и другие звезды российской эстрады посетила закрытую вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. После этого концерты артистки стали отменять по всей стране, рассказывала Лолита изданию MSK1.RU. Также звезду не показали в новогоднем эфире на телевидении.