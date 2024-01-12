«Кто теперь за меня будет мной?» В Омске отменили концерт Лолиты после обращения казаков

Концерт Лолиты 27 марта в Омской филармонии не будет проводиться, несмотря на то, что по городу расклеены афиши певицы. Об этом 12 января сообщает портал NGS55.RU со ссылкой на областной минкульт.



«Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет», — сообщили в пресс-службе министерства, уточнив, что договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются. Договоренность между организатором выступления и Омской филармонией об аренде концертного зала была только на словах, отметили там.