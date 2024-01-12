Суд в Петербурге снова не позволил блогеру Пыжу выйти из колонии

Петербургский блогер Андрей Пыж, обвиняемый в доступе к гостайне, продолжает попытки выйти из колонии: он просит заменить ему заключение на принудительные работы. Снова неудачно. На этот раз решение вынес Санкт-Петербургский городской суд, рассмотрев апелляцию Пыжа на постановление Колпинского районного суда. Об этом 12 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



В октябре 2023 года Колпинский районный суд рассмотрел ходатайство Андрея Пыжа о замене наказания более мягким видом и отказал. У суда возникли сомнения в искренности заключённого и в его исправлении, также отмечалось, что он не загладил вину и даже не извинился перед государством. На то решение Пыж подал апелляцию. Сейчас он утверждает, что исправился, давно признал вину, характеризуется положительно, имеет поощрения за участие в жизни исправительного учреждения. Также он отметил, что суд ранее не разъяснил ему, как он может загладить вред перед государством и обществом. Поэтому пока он сделал пожертвование в детский дом (10 тысяч рублей) и готов возмещать ещё, только не знает куда и как.

