Суд в Петербурге снова не позволил блогеру Пыжу выйти из колонии

Петербургский блогер Андрей Пыж, обвиняемый в доступе к гостайне, продолжает попытки выйти из колонии: он просит заменить ему заключение на принудительные работы. Снова неудачно. На этот раз решение вынес Санкт-Петербургский городской суд, рассмотрев апелляцию Пыжа на постановление Колпинского районного суда. Об этом 12 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
В октябре 2023 года Колпинский районный суд рассмотрел ходатайство Андрея Пыжа о замене наказания более мягким видом и отказал. У суда возникли сомнения в искренности заключённого и в его исправлении, также отмечалось, что он не загладил вину и даже не извинился перед государством. На то решение Пыж подал апелляцию. Сейчас он утверждает, что исправился, давно признал вину, характеризуется положительно, имеет поощрения за участие в жизни исправительного учреждения. Также он отметил, что суд ранее не разъяснил ему, как он может загладить вред перед государством и обществом. Поэтому пока он сделал пожертвование в детский дом (10 тысяч рублей) и готов возмещать ещё, только не знает куда и как.
«Если судом апелляционной инстанции это будет учтено в качестве смягчающего обстоятельства, то он приносит свои извинения государству и обществу, просил заменить ему колонию на принудительные работы. Готов работать на благо Родины», — отмечается в сообщении.
Суд апелляционной инстанции выслушал Пыжа, но оставил постановление райсуда без изменения.
Напомним, Андрей Пыж — петербургский блогер, который снимал заброшенные объекты и выкладывал ролики на YouTube. По версии следствия, он перевез флешку с данными о транспортной системе России на Украину и передал неизвестному лицу. В октябре 2021 года он был признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 283.1 УК РФ («Получение сведений, составляющих государственную тайну, незаконным способом, сопряженное с последующим распространением этих сведений»), ему дали 5 лет лишения свободы в ИК общего режима. По некоторым данным, внимание Федеральной службы безопасности к Пыжу связано с его рассказом о действующей радиолокационной станции и посещении засекреченных объектов Московского метрополитена. Некоторые подробности рассказал «Фонтанке» его бывший адвокат Алексей Хальзов.