Подростку из Ленобласти разворотило руку взорвавшейся петардой

Помощь медиков понадобилась 16-летнему подростку из деревни Каменка в Лужском районе Ленобласти. Как стало известно «Фонтанке» 12 января, юноша неудачно взорвал петарду.



Изделие сдетонировало в руке у потерпевшего. В результате он получил множественные открытые раны левой кисти. Ребенка госпитализировали в больницу Луги и поместили в отделение травматологии.



Максимум пострадавших от пиротехники наблюдался в новогоднюю ночь. В основном после запуска фейерверков и поджога петард травмы получают молодые люди и школьники.

