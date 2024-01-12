Высшее образование в России резко подорожает

Российские вузы анонсировали увеличение стоимости платного образования на 2024–2025 учебный год на 10–12 %. Об этом сообщил президент Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов, передают «Известия» 12 января.
Новое повышение цены связано с увеличением трат на иностранное оборудование, подорожанием услуг ЖКХ и компенсациями зарплат педагогам-специалистам, объяснил Зернов.
По его словам, вероятность того, что дополнительные средства вузам выделит Министерство образования, крайне мала. Из-за этого выход из ситуации им придется искать самостоятельно, например, повышать стоимость обучения. Особенно тяжело в этой ситуации придется негосударственным «вышкам», добавил глава Ассоциации негосударственных вузов РФ.
В 2023–2024 учебном году стоимость образования увеличилась на 5–25%. По итогам прошлого года вузы Петербурга собрали с первокурсников не менее 6,62 млрд рублей, а это на 13 % больше, чем в 2022 году. Увеличилось и число поступивших: с 27 946 человек до 30 158.