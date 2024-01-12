FT: Еврокомиссия пойдет на уступки Венгрии ради выделения денег Киеву

Еврокомиссия готова принять некоторые требования Венгрии для того, чтобы преодолеть наложенное страной вето на выделение Украине 50 млрд евро помощи, пишет Financial Times со ссылкой на источники.



Напомним, в декабре Евросоюз не согласовал новый пакет помощи Киеву из-за позиции венгерского премьера Виктора Орбана, этот вопрос был отложен. На этой неделе источники Politico сообщили, что Будапешт снимет вето, если получит возможность ежегодно пересматривать помощь Киеву.



По информации FT, чтобы убедить Орбана отказаться от вето, ЕК включит пункт о пересмотре четырехлетнего пакета помощи в 2025 году. У Венгрии будет возможность инициировать пересмотр условий пакета помощи, в том числе чтобы оценить, выполнил ли Киев требования ЕС для получения средств и нуждается ли он в деньгах. Это даст Венгрии возможность заблокировать продолжение помощи. Кроме того, ЕК готова проводить ежегодный аудит помощи и добавить пункт об «экстренном торможении», который позволит любой стране вынести на обсуждение саммита лидеров ЕС опасения по поводу выплат Украине.

