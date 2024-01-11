Самосвалы «против шерсти», кроссовер на боку, побитый автобус. Подробности массовой аварии на «Коле»

Стали известны подробности массового ДТП, которое произошло днем 11 января на федеральной трассе «Кола» под Петербургом. В аварию попали несколько легковых и грузовых автомобилей и пассажирский автобус, точное число участников еще уточняется.



По предварительной информации, на 22-м километре автодороги Р-21 «Кола», у деревни Разметелево во Всеволожском районе Ленобласти, произошли три аварии рядом, рассказали «Фонтанке» в экстренных службах. По информации 47News, в 14:45 там столкнулись грузовой КАМАЗ, легковые Toyota, Volvo и еще несколько машин. На кадрах с места аварии видны два самосвала: один, с сильно разбитой кабиной, развернуло на 180 градусов, второй — поперек дороги. У края дороги стоит фура. Повреждены несколько легковых автомобилей, а один кроссовер лежит на боку. Точное число поврежденных машин уточняется.

В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По данным экстренных служб, прибывшие на место медики осматривали женщину из одной из легковых машин, но госпитализация ей не потребовалась. На месте происшествия работали дежурные смены 101-й пожарной части противопожарной службы Ленобласти и ПСО Шлиссельбурга, они отключили у попавших в ДТП машин аккумуляторы и занимаются ликвидацией последствий аварий, сообщает ГУ МЧС Ленобласти.

Одним из участников ДТП также стал автобус маршрута №565. Как рассказали «Фонтанке» в компании «Вест-Сервис», которая его обслуживает, водитель автобуса начал притормаживать перед образовавшимся впереди затором, и в этот момент в него врезался легковой автомобиль, а затем еще один. В столкновении никто не пострадал. Одна из легковушек, как видно на видео, оказалась зажатой между автобусом и отбойником.



Движение по трассе «Кола» в районе места ДТП все еще затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону Петербурга тянется на 2,5 км, а в обратную — почти на 3 км. На месте находятся сотрудники ГИБДД и представители обслуживающей дорогу подрядной организации, добавили в Упрдоре.