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    Едут с горки и ничего не могут сделать. Массовая авария собрала пробку на «Коле» под Петербургом

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    Крупная авария произошла на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Очевидец насчитал около десятка участников.

    ДТП случилось днем 11 января на 15-м километре автодороги Р-21 «Кола», сообщает читатель «Фонтанки» Павел. По его словам, столкнулись около десяти машин, включая пассажирский автобус, некоторые от удара опрокинулись. Очевидец отмечает, что на дороге скользко, и авария произошла на участке, где протяженный спуск метров 800. «С горочки машины несутся, им не видно, они вниз опускаются, жмут на тормоза, а гололед сейчас, снег», — рассказал Павел.

    По данным «Яндекс.Карт», из-за ДТП скопилась плотная пробка в сторону Петербурга длиной 3,6 км в районе Разметелево. Затруднен проезд и в сторону области. Информация о ДТП уточняется.

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    Ленинградская областьДТПМассовая аварияПробкаТрасса Р-21 Кола
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