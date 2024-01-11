Едут с горки и ничего не могут сделать. Массовая авария собрала пробку на «Коле» под Петербургом

Крупная авария произошла на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Очевидец насчитал около десятка участников.
ДТП случилось днем 11 января на 15-м километре автодороги Р-21 «Кола», сообщает читатель «Фонтанки» Павел. По его словам, столкнулись около десяти машин, включая пассажирский автобус, некоторые от удара опрокинулись. Очевидец отмечает, что на дороге скользко, и авария произошла на участке, где протяженный спуск метров 800. «С горочки машины несутся, им не видно, они вниз опускаются, жмут на тормоза, а гололед сейчас, снег», — рассказал Павел.
По данным «Яндекс.Карт», из-за ДТП скопилась плотная пробка в сторону Петербурга длиной 3,6 км в районе Разметелево. Затруднен проезд и в сторону области. Информация о ДТП уточняется.