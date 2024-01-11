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    Граница Финляндии с Россией остается закрытой

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    Финляндия пока не откроет границу с Россией. Такое решение озвучила министр внутренних дел Мари Рантанен на брифинге правительства в четверг, 11 января, передает Yle.

    Ограничения продлили еще на месяц, до 11 февраля.

    По информации правительства соседней страны, в районе погранпунктов все еще находятся иностранцы, ожидающие открытия финской границы.

    «Решение может быть отменено или изменено, если больше не будет необходимости бороться с серьезной угрозой национальной безопасности или общественному порядку. Министерство внутренних дел также изучает альтернативные способы положить конец этому явлению», — говорится в пресс-релизе.

    Глава МВД Финляндии заявила, что со стороны России сохраняется угроза «гибридного влияния». При этом Рантанен подчеркнула, что ситуация негативно сказывается на россиянах, живущих в Финляндии.

    Ограничения на границе России и Финляндии начались в ноябре 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса». Постепенно закрывались все пункты пропуска, долгое время работал только самый северный из них — «Райа-Йоосеппи» — «Лотта».

    В конце ноября финны закрыли все КПП до 13 декабря. После истечения этого срока границу начали открывать, однако властям Суоми хватило суток, чтобы убедиться — наплыв мигрантов никуда не исчез. Поэтому 15 декабря финская граница официально закрылась на месяц, до 14 января.

    9 января глава МВД страны Мари Рантанен уже заявляла, что Финляндия не будет открывать границу с Россией после 14 января. А 10 января пограничная служба Юго-Восточной Финляндии задержала на границе с Россией первых нарушителей в новом году. По словам замкомандующего Пограничной службой Хейкки Ахтиайнена, четверо попали в Финляндию не через пункт пропуска, а по пересеченной местности.

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    Граница России и Финляндии
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