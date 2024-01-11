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    В США впервые проведут казнь с помощью азота

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    Власти американского штата Алабама планируют впервые казнить заключенного с помощью чистого азота 25 января. Об этом 10 января сообщила телекомпания NBC со ссылкой на суд.

    Этот заключенный — 58-летний Кеннет Юджин Смит, осужденный за заказное убийство женщины в 1988 году. Он вместе с сообщником получил за убийство по 1 тысяче долларов. Заказчиком оказался ее муж-пастор, желавший получить страховку для оплаты множества долгов. Сообщник был казнен в 2010 году. Смит же выжил после попытки казни с помощью смертельной инъекции: сотрудники, ответственные за подключение к нему двух внутривенных линий для смертельной инъекции, не смогли этого сделать.

    Адвокаты Смита утверждают, что власти используют их подзащитного в качестве «испытуемого» для нового метода казни, который отличается жестокостью. По их словам, новый протокол казни полон потенциальных проблем, которые нарушают конституционный запрет на жестокие и необычные наказания.

    Суд Алабамы разрешил этот вид казни осенью 2023 года. Она разрешена в трех американских штатах, но никогда ранее не применялась. Перейти к ней решили из-за нехватки препаратов, используемых для смертельных инъекций.

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    КазньСШАСмертная казньАзот
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