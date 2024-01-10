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    Путин рассказал о любимых музеях Петербурга и преимуществах советского образования

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    Президент России Владимир Путин назвал Эрмитаж и Русский музей в Петербурге любимыми музеями. В разговоре с жителями Анадыря глава государства отметил, что советские школы давали возможность детям массово знакомиться с произведениями искусства, пишет 10 января госагентство ТАСС.

    «Это мои родные Эрмитаж и Русский музей», — заявил Владимир Путин, напомнив, что он родился в Ленинграде и много времени проводил в интерьерах этих музеев.

    Также президент напомнил, что в конце декабря вместе с главами стран СНГ посетил Царское Село, Петергоф и музеи Павловска. В ходе экскурсии для лидеров СНГ президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян пожали друг другу руки. Осенью 2023 года Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, по итогам которых Нагорно-Карабахская Республика прекратила свое существование, а большинство армян покинули территорию.

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