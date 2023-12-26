Видео: в Петербурге на саммите Алиев и Пашинян пожали руки

Во вторник, 26 декабря, в Петербурге проходит неформальный саммит лидеров СНГ. В город приехали президент РФ Владимир Путин и его коллеги из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
На мероприятии президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян пожали друг другу руки. Соответствующий ролик опубликовало агентство РИА Новости. Неформальный саммит начался с музея-заповедника «Павловск».
19 сентября власти Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Операция продлилась сутки. И закончилась полным разоружением армянской армии обороны Нагорного Карабаха и выводом оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении. По данным Карабаха, погибли не менее 200 человек, в Азербайджане сообщали о гибели 192 военных. Погибли также и российские миротворцы, обеспечивавшие провоз гуманитарных грузов.