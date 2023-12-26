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    Путин покажет дворцы Петербурга лидерам СНГ

    2003
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    Неформальный саммит лидеров стран СНГ стартовал в Петербурге. Он начался с музея-заповедника «Павловск».

    Встречу традиционно проводит президент РФ Владимир Путин перед Новым годом. В этот раз она проходит 26 декабря. Как сообщает РИА Новости, Путин пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

    Президент России решил начать общение с экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга. Сначала лидеры стран СНГ приехали в музей-заповедник «Павловск» — там их встретили хором и рождественскими колядками. Затем в одном из его залов состоялся небольшой концерт симфонического оркестра «Северная симфония».

    После этого гости отправятся в Царское село и в Петергофе. Завершится неформальный саммит беседой в Константиновском дворце в Стрельне.

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    Владимир ПутинПетербургСаммит СНГ
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