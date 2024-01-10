Находящийся под стражей экс-глава МВД Польши объявил голодовку

Мариуш Каминьский, занимавший в прошлом должность министра внутренних дел Польши, объявил голодовку в СИЗО в качестве политзаключенного. Об этом 10 января пишет Polsat News.



«Как политзаключенный, начинаю голодовку с первого дня моего заключения», — объявил Мариуш Каминьский.

Экс-глава МВД Польши и его заместитель Мачей Вонсик были задержаны сотрудниками полиции в президентском дворце в Варшаве накануне. Это было сделано по решению суда. Их доставили в отдел полиции, а после перевели в следственный изолятор. В поддержку арестованных силовиков в Варшаве прошла демонстрация. В среду утром канцелярия президента Польши Анджея Дуды сообщила, что в скором глава государства выступит со специальным обращением, посвященным аресту Каминьского и Вонсика.