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    Бывший глава МВД Польши задержан в Варшаве

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    Бывший министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский и его экс-заместитель Мацей Вонсик задержаны в президентском дворце в Варшаве. Об этом 9 января сообщает РБК со ссылкой на Polskie Radio.

    Как отмечают РИА Новости, это произошло после того как, как оба политика были приговорены к двум годам лишения свободы по делу о подстрекальстве к коррупции, а также фальсификации документов во время работы в Центральном антикоррупционном бюро.

    Обвинения касались событий 2007 года. В 2015 году чиновники уже получили по 3,5 года тюрьмы, но успели стать депутатами парламента в составе правящей партии «Право и справедливость», пока решение не вступило в силу. Президент Анджей Дуда помиловал их, напоминает «Интерфакс». Но после кассационных жалоб суд отменил решение.

    Накануне полиция получила решение суда о переводе Каминьского и Вонсика в тюрьму, но по месту жительства их не нашли. Так что задерживать политиков пришлось в президентском дворце, куда они прибыли по приглашению главы государства. Новый приговор означает, что экс-чиновники будут вынуждены покинуть парламент и в течение пяти лет не смогут занимать государственные должности — не исключено, что президент Анджей Дуда снова их помилует.

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