Бывший глава МВД Польши задержан в Варшаве

Бывший министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский и его экс-заместитель Мацей Вонсик задержаны в президентском дворце в Варшаве. Об этом 9 января сообщает РБК со ссылкой на Polskie Radio.



Как отмечают РИА Новости, это произошло после того как, как оба политика были приговорены к двум годам лишения свободы по делу о подстрекальстве к коррупции, а также фальсификации документов во время работы в Центральном антикоррупционном бюро.

Обвинения касались событий 2007 года. В 2015 году чиновники уже получили по 3,5 года тюрьмы, но успели стать депутатами парламента в составе правящей партии «Право и справедливость», пока решение не вступило в силу. Президент Анджей Дуда помиловал их, напоминает «Интерфакс». Но после кассационных жалоб суд отменил решение.