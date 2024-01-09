Замглавы администрации, начальник котельной и директор завода задержаны в замерзавшем Подольске

После коммунального коллапса в микрорайоне Климовск подмосковного города Подольска задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», а также заместитель главы администрации городского округа Подольска. Первые два задержания проведены подмосковным СК в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Замглавы администрации задержан после возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает 9 января Следственный комитет РФ.
Чиновник администрации контролировал подготовку и эксплуатацию котельной. Он подозревается в том, что знал о наличии дефектов и несмотря на это подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024, а также выдал заводу паспорт готовности. Эти действия, по данным СК, привели к аварии на теплотрассе.
«В помещениях и на рабочих местах задержанных проведены обыски и выемки, идут допросы», — отмечается в сообщении.
4 января на частной котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), которая отапливала микрорайон Климовск, произошла авария. В результате без отопления остались 170 домов и социальные учреждения. Только через два дня котлы начали запускать, а теплотрассу пришлось прокладывать заново. Владельцы котельной не захотели выходить на связь с властями и скрылись, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он попросил Следственный комитет обратиться в суд с требованием передать котельную в управление муниципальному предприятию. В итоге СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.