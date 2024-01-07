Теплотрасса замерзла, и её пришлось прокладывать заново: как обстоят дела в Подольске

В микрорайоне Климовск подмосковного города Подольска из-за коммунальной аварии без тепла остаются по меньшей мере 44 дома. В ближайшее время им планируют вернуть тепло и увеличить долю домов, в которых восстановлено отопление, до 90%.



«В результате аварии на котельной без тепла остались порядка 170 домов. Вчера здесь запустили первый котёл, сегодня — второй. В ближайшее время восстановят теплоснабжение ещё в 44 домах. Таким образом, к теплу будут подключены уже 90% жилых строений в Климовске», — сообщает 7 января пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

