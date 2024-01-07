Теплотрасса замерзла, и её пришлось прокладывать заново: как обстоят дела в Подольске

В микрорайоне Климовск подмосковного города Подольска из-за коммунальной аварии без тепла остаются по меньшей мере 44 дома. В ближайшее время им планируют вернуть тепло и увеличить долю домов, в которых восстановлено отопление, до 90%.
«В результате аварии на котельной без тепла остались порядка 170 домов. Вчера здесь запустили первый котёл, сегодня — второй. В ближайшее время восстановят теплоснабжение ещё в 44 домах. Таким образом, к теплу будут подключены уже 90% жилых строений в Климовске», — сообщает 7 января пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Работы по восстановлению теплоснабжения осложнились тем, что трасса на некоторых участках замерзла. В таких местах ее приходится демонтировать и прокладывать заново.
4 января на частной котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), которая отапливала микрорайон Климовск, произошла авария. В результате без отопления остались 170 домов, а также находящиеся в зоне ЧП социальные учреждения.
Как заявил в соцсетях губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, владельцы не захотели выходить на связь с властями и скрылись. В связи с этим он попросил Следственный комитет обратиться в суд с требованием передать котельную в управление муниципальному предприятию. Также доступ к объекту специалистам осложняет режимный статус завода, на территории которого она находится. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В помещениях обслуживающей котельную организации прошли обыски.