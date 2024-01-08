Еще одно уголовное дело из-за сгоревших покрышек в Петербурге. Шины жгли у двери телеведущего

Уголовное дело возбудили после пожара в парадной дома на набережной Фонтанки. Как стало известно «Фонтанке» 8 января, жгли дверь, за которой живет блогер.

Дело, как и в остальных случаях, возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений и путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ). Само возгорание произошло вечером 7 января. На фотографиях с места пожара, которые оказались в распоряжении «Фонтанки», не видно сожженной резины, однако заметен металлический корд — дуги, которые используют в ободе и брекере шин.