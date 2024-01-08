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    Еще одно уголовное дело из-за сгоревших покрышек в Петербурге. Шины жгли у двери телеведущего

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    Уголовное дело возбудили после пожара в парадной дома на набережной Фонтанки. Как стало известно «Фонтанке» 8 января, жгли дверь, за которой живет блогер.

    Дело, как и в остальных случаях, возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений и путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ). Само возгорание произошло вечером 7 января. На фотографиях с места пожара, которые оказались в распоряжении «Фонтанки», не видно сожженной резины, однако заметен металлический корд — дуги, которые используют в ободе и брекере шин.

    Хозяйка квартиры написала заявление в полицию. По данным «Фонтанки», вместе с ней проживает блогер, теле- и радиоведущий, освещающий спецоперацию на Украине. Она оценила ущерб в 50 тысяч рублей. На месте нашли остатки резины и зажигалку.

    Помимо парадной на набережной Фонтанки, накануне произошло еще два похожих эпизода с поджогом покрышек — в подъезде девятиэтажки на улице Славы в Новом Девяткино и в многоквартирном доме на улице Ленской в Красногвардейском районе.

    По данным «Фонтанки», все «пострадавшие» так или иначе связаны с петербургским телеграм-блогером Петром Луневым, более известным как Одиссей. В прошлом он пытался запустить криптопирамиду совместно с украинским блогером Анатолием Шарием, однако в ноябре 2023 года между ними произошел конфликт. Сейчас Одиссей живет в Таиланде, но в Петербурге у него остаются родственники и знакомые, которые, по данным «Фонтанки» и 47news, стали жертвами мести Шария.

    Поджогами занимаются местные жители, нанятые с помощью анонимного телеграм-канала.

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