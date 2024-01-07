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    Пожар в парадной дома на набережной Фонтанки все же связан с серией поджогов покрышек

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    Вечером 7 января в жилом доме № 191 на набережной реки Фонтанки вспыхнула дверь, которую пожарные потушили через 11 минут. По данным «Фонтанки», помимо двери горели покрышки — это уже восьмой случай за последние две недели.

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    На фотографиях с места происшествия не видно сожженной резины, зато виден металлический корд — дуги, которые используют в ободе и брекере шин. Как правило, они остаются в результате горения покрышек.

    читатель «Фонтанки» Ангелина Федорова

    Ранее «Фонтанка» писала о серии поджогов покрышек на лестничных площадках и в парадных многоквартирных домах Петербурга и Ленобласти. Последние три эпизода произошли сегодня. По данным издания, все «пострадавшие» так или иначе связаны с петербургским телеграм-блогером Петром Луневым, более известным как Одиссей. В прошлом он пытался запустить криптопирамиду совместно с украинским блогером Анатолием Шарием, однако в ноябре 2023 года между ними произошел конфликт. Сейчас Одиссей живет в Таиланде, но в Петербурге у него остаются родственники и знакомые, которые, по данным «Фонтанки» и 47news, стали жертвами мести Шария.

    Поджогами занимаются местные жители, нанятые с помощью анонимного телеграм-канала. Подозреваемые проходят по 167-й статье УК РФ — «Умышленное повреждение чужого имущества». По информации «Фонтанки», на данный момент правоохранительные органы намерены объединить дела в одно.

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