«Захлебнетесь в собственной крови». Горящие покрышки Петербурга пахнут украинским видеоблогером Анатолием Шарием

За серией поджогов квартир в Петербурге и Ленобласти стоит финансовый конфликт между российским крипто-валютчиком и украинским оппозиционером, разыскиваемым СБУ. Они не поделили 8 млн долларов. Сегодня петербуржцам летят уже столь реальные угрозы, что все может закончиться убийствами. «Фонтанка» представляет доказательства.

Наше издание сообщало о нескольких задержаниях подозреваемых в умышленных поджогах парадных петербургских домов. На данный момент, с 28 декабря по 31 декабря покрышки горели в пяти адресах города и области, а число арестованных перевалило за десяток. Но все они дропы, нанятые через анонимный телеграм-канал. Нам стало известно, как связаны пострадавшие:



28 декабря покрышки горели на Дунайском проспекте, 24 (Московский район) у квартиры жены петербуржца Петра Лунева;



28 декабря покрышки жгли на улице Кржижановского, 7 (Невский район) возле квартиры отца и матери Петра Лунева;

30 декабря покрышки вспыхнули на Репищевой улице, 10 (Приморский район) рядом с квартирой партнеров по бизнесу Петра Лунева;

30 декабря дым от покрышек повалил в Шлиссельбурге, на Малоневском канале, 18 (Ленобласть) рядом с квартирой родственников Петра Лунева;

31 декабря огонь от покрышек загорелся в доме 5 по Будапештской улице (Фрунзенский район), где живут родственники жены Петра Лунева.



21-летний Петр Лунев родился в Петербурге, сегодня проживает в Таиланде, зарабатывает на консультациях по криптовалютам, телеграм-блогер, известен как «Одиссей». (120 тысяч подписчиков). Он создатель мем-токена Grimace (назван в честь рекламной фигурки молочного коктейля Макдональдса).

По данным «Фонтанки», год назад Лунев начал сотрудничать с украинским видеоблогером Анатолием Шарием. Последний имеет несоизмеримо большую аудиторию, так что Луневу нужны были его подписчики, а Шарий видел доход в компетенциях Лунева на рынке криптовалют.



45-летний Шарий — основатель «Партии Шария» (запрещена на Украине). В Ютубе у него — 2,9 млн подписчиков, в Телеграме — 1,1 млн. СМИ считают Шария пророссийским. СБУ заочно предъявила ему госизмену. В 2022 он был задержан в Испании, но не экстрадирован, а в Литве начали проверку в отношении него по отмыванию денег.

Если внимательно изучить сетевые ресурсы Лунева и Шария, то уверенно делаем вывод: с ноября 2023 года между ними начинается конфликт. И главное: 20 декабря в закрытом телеграм-канале Шария появляется угрожающий Луневу видеоролик, где на гугл-картах отчетливо видны адреса на Малоневском канале в Шлиссельбурге и Дунайском проспекте в Петербурге, где впоследствии случились пожары. Также на этом видео указаны автомашины, принадлежащие семье Лунева. (Музыкальным фоном идет мелодия из сериала «Слово пацана»).



По информации «Фонтанки», уже в этом году отец Лунева обратился с заявлением в прокуратуру Петербурга, где изложил многие факты, говорящие не в пользу Анатолия Шария. В том числе указал, что Шарий вымогает у его сына 8,2 млн долларов.



Однако за последние дни на телефоны отца, матери, родственников Петра Лунева ежедневно поступают угрозы крайне агрессивного содержания. Цитируем выдержки: «… Твари, готовьтесь к земле! … Следующим шагом будет стрельба! … Вы все захлебнетесь в собственной крови! … Петя обязан вернуть все, что должен!»

