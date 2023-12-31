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    Пять человек задержали после серии поджогов покрышек в парадных Петербурга. К расследованию подключились спецы по борьбе с терроризмом

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    47news.ru

    Сотрудники полиции при поддержке службы ФСБ по борьбе с терроризмом ищут организатора серии поджогов автомобильных покрышек в Петербурге и области. Пока поймали пять исполнителей.

    Как сообщает издание 47news 31 декабря, на данный момент задержаны пятеро. Один из них, 34-летний петербуржец, получил заказ на поджог в парадной на Репищевой через мессенджер. Когда его задержали, то он рассказал, что таким образом якобы пытались наказать любовника жены. Сам он, по предварительной информации, руки не марал, а нанял двоих наркоманов. Их тоже задержали. Всего за деяние заплатили 80 тысяч рублей.

    Чуть позже попались еще двое подростков, их подозревают в том, что они подожгли покрышки в доме в Шлиссельбурге. Им заказ якобы тоже поступил через мессенджер, но на этот раз просили помощи в наказании наркопритона.

    Версий происходящего у правоохранителей немало. Подробнее читайте в тексте 47news.

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