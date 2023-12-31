Пять человек задержали после серии поджогов покрышек в парадных Петербурга. К расследованию подключились спецы по борьбе с терроризмом

Сотрудники полиции при поддержке службы ФСБ по борьбе с терроризмом ищут организатора серии поджогов автомобильных покрышек в Петербурге и области. Пока поймали пять исполнителей.
Как сообщает издание 47news 31 декабря, на данный момент задержаны пятеро. Один из них,
Чуть позже попались еще двое подростков, их подозревают в том, что они подожгли покрышки в доме в Шлиссельбурге. Им заказ якобы тоже поступил через мессенджер, но на этот раз просили помощи в наказании наркопритона.
Версий происходящего у правоохранителей немало. Подробнее читайте в тексте 47news.