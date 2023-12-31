Двух подростков задержали в Пулково за поджог в парадной. Мотивы выясняются

Очередной поджог на лестничной клетке в многоквартирном доме расследует полиция Петербурга и Ленобласти. Задержаны двое подростков из Подмосковья.
Как сообщает региональное управление
Полиция считает их причастными к поджогу двери на пятом этаже многоквартирного дома в Шлиссельбурге.
Мотив молодых людей до их официального допроса пока не установлен. Предварительно, речь идет простом хулиганстве.
Ранее в Петербурге был задержан подозреваемый в поджоге на лестничной клетке на улице Репищева покрышек. Ему задание дал куратор из интернета, а мотивом стали 25 тысяч рублей. Когда этот подозреваемый уже был задержан, покрышки горели в парадной по другому адресу.
Ранее «Фонтанка» писала о задержании двух подростков, которые за 1500 рублей запенили дверь в квартиру военкора в Приморском районе.