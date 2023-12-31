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    Двух подростков задержали в Пулково за поджог в парадной. Мотивы выясняются

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    Очередной поджог на лестничной клетке в многоквартирном доме расследует полиция Петербурга и Ленобласти. Задержаны двое подростков из Подмосковья.

    Как сообщает региональное управление ГУ МВД региона 31 декабря, молодых людей нашли и задержали накануне в Пулково. Сейчас, по данным «Фонтанки», следователь ждет прибытия родителей 16 и 17-летнего подозреваемых.

    Полиция считает их причастными к поджогу двери на пятом этаже многоквартирного дома в Шлиссельбурге. 72-летняя пенсионерка заявила об ущербе в 10 тысяч рублей.

    Мотив молодых людей до их официального допроса пока не установлен. Предварительно, речь идет простом хулиганстве.

    Ранее в Петербурге был задержан подозреваемый в поджоге на лестничной клетке на улице Репищева покрышек. Ему задание дал куратор из интернета, а мотивом стали 25 тысяч рублей. Когда этот подозреваемый уже был задержан, покрышки горели в парадной по другому адресу.

    Ранее «Фонтанка» писала о задержании двух подростков, которые за 1500 рублей запенили дверь в квартиру военкора в Приморском районе.

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