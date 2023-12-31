Двух подростков задержали в Пулково за поджог в парадной. Мотивы выясняются

Очередной поджог на лестничной клетке в многоквартирном доме расследует полиция Петербурга и Ленобласти. Задержаны двое подростков из Подмосковья.

Как сообщает региональное управление ГУ МВД региона 31 декабря, молодых людей нашли и задержали накануне в Пулково. Сейчас, по данным «Фонтанки», следователь ждет прибытия родителей 16 и 17-летнего подозреваемых.

Полиция считает их причастными к поджогу двери на пятом этаже многоквартирного дома в Шлиссельбурге. 72-летняя пенсионерка заявила об ущербе в 10 тысяч рублей.

Мотив молодых людей до их официального допроса пока не установлен. Предварительно, речь идет простом хулиганстве.